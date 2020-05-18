Военный обозреватель из США восхитился мощью новейшего ЗРК С-500 «Прометей»

18.05.2020, 8:53, Разное

Американский обозреватель из издания The National Interest Марк Эпископос назвал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» («Триумфатор-М») «плохой новостью для НАТО». По его мнению, новая российская разработка имеет множество преимуществ.

Так, ЗРК С-500 «Прометей» для атаки цели использует противобаллистические ракеты, способные преодолевать расстояние 600 км. Комплекс может перехватить сразу 10 боеголовок, однако наибольшую угрозу он представляет для американских истребителей пятого поколения F-35, отмечает Марк Эпископос.

Основным преимуществом самолетов F-35 является их режим «стелс», благодаря которому их практически невозможно засечь. Если ЗРК С-500 «Прометей» удастся обходить их защиту, то США рискует лишиться сотни миллиардов долларов, поскольку производство этих истребителей уже «съело» большую часть бюджета, добавляет обозреватель. Кроме того, если впоследствии выяснится, что радары комплекса фиксируют полет F-35, то Америке будет нанесен существенный удар по репутации.