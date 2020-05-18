Forbes назвал самые недооцененные города России
18.05.2020, 8:48, Новости дня
Журнал Forbes составил рейтинг российских городов, которые оказались «в тени» Москвы и Санкт-Петербурга.
Автор статьи Джаред Ранахан поставил на первое место в своем списке Екатеринбург. Указывается, что город отличается богатым культурным наследием. Одним из самых значительных исторических мест назван Храм-на-Крови.
Кроме того, в рейтинг вошел Мурманск, где можно увидеть северное сияние, Элиста, где большинство населения – это буддисты, Псков – идеальное место для всех, кто интересуется древнерусской историей, а также Хабаровск, в котором предлагается прогуляться по набережной вдоль Амура летом.
При этом автор призывает отложить поездки в эти города до победы над коронавирусом.
Ранее Москва вошла в число столиц с наиболее чистым воздухом.
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