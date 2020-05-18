 

Forbes назвал самые недооцененные города России

18.05.2020, 8:48, Новости дня

Журнал Forbes составил рейтинг российских городов, которые оказались «в тени» Москвы и Санкт-Петербурга.

Автор статьи Джаред Ранахан поставил на первое место в своем списке Екатеринбург. Указывается, что город отличается богатым культурным наследием. Одним из самых значительных исторических мест назван Храм-на-Крови.

Кроме того, в рейтинг вошел Мурманск, где можно увидеть северное сияние, Элиста, где большинство населения – это буддисты, Псков – идеальное место для всех, кто интересуется древнерусской историей, а также Хабаровск, в котором предлагается прогуляться по набережной вдоль Амура летом.

При этом автор призывает отложить поездки в эти города до победы над коронавирусом.

Ранее Москва вошла в число столиц с наиболее чистым воздухом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Был открыт новый класс вкусовых рецепторов

24.04 / Мединский указал на комплекс неполноценности у политиков, решивших снести памятник Коневу

10.05 / Маск заявил, что благодаря разработке его компании человеческая речь через пять лет устареет

02.05 / Поклонники Медведевой потребовали прекратить ее травлю

12.04 / Новые IPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max могут задержаться с выходом

29.04 / Ты тоже можешь!: «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

27.04 / Страны начали ослаблять ограничения из-за коронавируса

23.04 / Радио Свобода: в Ташкенте патрульных ДПС обязали ежедневно задерживать минимум одного водителя за “неповиновение” милиции

14.04 / Треть туристических объектов в Чернобыльской зоне уничтожена

18.04 / Из США в Украину прибудет еще один спецрейс для эвакуации граждан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска