Сводный отряд Минобороны прибыл в Красноярск для помощи в борьбе с коронавирусом

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18.05.2020, 8:48, Новости дня

Сводный отряд Министерства обороны прибыл в Красноярск для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, информирует российское военное ведомство.

«Военно-транспортная авиация ВКС завершила переброску личного состава, военной техники и имущества в Красноярский край для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Подчеркивается, что самолетами Ил-76 в Красноярск доставлены военная и спецтехника, более двух тонн медицинского имущества, среди которых респираторы, маски, перчатки и защитные костюмы.

«Колонна специальной техники совершает марш в район поселка Еруда Северо-Енисейского района для подготовки полевого лагеря и развертывания мобильного госпиталя. На пути следования военнослужащим в том числе предстоит выполнить задачи по переброске военной техники на пароме через реку Енисей», – говорится в сообщении.

Ранее в Красноярск прибыла первая партия самолетов Ил-76. Кроме того, железнодорожным транспортом были доставлены военные медики из Кемеровской области и мобильный отряд РХБ защиты Центрального военного округа (ЦВО) из Алтайского края.

Также сообщается, что для координации прибывших подразделений создана опергруппа управления штаба ЦВО.

Всего к выполнению задач привлечено более 200 военнослужащих, среди которых 77 врачей и младших медспециалистов, а также почти 100 единиц специальной военной техники.



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