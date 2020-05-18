Телеведущая Лера Кудрявцева об увольнении с НТВ

18.05.2020, 8:35, Разное

Все началось с того, что в Сети заговорили о закрытии программ, продакшеном которых занимается Тимур Вайнштейн. Речь шла о передачах “Секрет на миллион” и “Звезды сошлись” на телеканале НТВ. Якобы эти скандально известные шоу завершат свое существование, а их ведущая Лера Кудрявцева будет уволена. Будто бы закрытие программ связано с нехваткой финансирования.

Встревоженные журналисты решили узнать, правда ли это, и связались с Лерой Кудрявцевой. Та прокомментировала новости. Известная ведущая сообщила, что продолжает снимать блок программ, после чего отправится в отпуск.

“Ни о каких увольнениях нет и речи, так же как о финансовых проблемах. Осенью вернемся в эфир в прежнем режиме. Я на всякий случай даже позвонила на канал, думала, может, я чего не знаю. Но нет – там тоже посмеялись над этим бредом”, – отметила Лера Кудрявцева.

“Собираюсь ли я вставать на учет по безработице? Не дождетесь!” – хлестко заявила популярная телеведущая.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Ноя 2018 в 6:13 PST

Лера Кудрявцева призналась, что хотела бы поработать и летом, ведь “все равно никуда не уехать”. Однако так нельзя, потому что информация может стать неактуальной. “В июле хочешь не хочешь, а отдыхать придется, как и всегда в конце телесезона, а в августе снова в бой. “Секрет” и “Звезды” – моя профессиональная любовь навсегда!” – призналась телеведущая.