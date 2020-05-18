 

Экс-министр Украины усмотрел «энергетическую экспансию» России

18.05.2020, 8:30, Новости дня

Россия намерена осуществить экспансию на энергетический рынок страны с помощью дешевого электричества, сообщил председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков.

В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» Плачков подчеркнул, что эта попытка выражается в помощи в постройке АЭС в Белоруссии, чтобы позднее поставлять с нее дешевую энергию на Украину.

Также эксперт заявил, что РФ намерена поставлять электроэнергию даже бесплатно, чтобы уничтожить ее генерацию на Украине.

Белорусскую АЭС стоит Росатом в Гродненской области в Островце. Запуск реактора в энергоблоке запланирован на июль 2020 года, а выдача электроэнергии в сеть – на осень 2020 года. Ввод второго блока в работу ожидается в 2021 году.

Помешать строительству и запуску Белорусской АЭС пытаются и европейские страны, в частности, Прибалтики. Литва претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, считая электростанцию угрозой безопасности. 

В феврале сообщалось, что срок сдачи первого энергоблока Белорусской АЭС может быть отодвинут  на год, так как Росатом испытывает трудности во взаимоотношениях с заказчиком. 



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