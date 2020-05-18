Фигурист Миненков прокомментировал конфликт Тарасовой и Родниной

18.05.2020, 8:18, Новости дня

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию в танцах на льду Андрей Миненков прокомментировал конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.

«Их конфликт продолжается до сих пор, потому что, видимо, обе очень болезненно восприняли произошедшее… Хотя, мне кажется, сейчас масштаб этого скандала немного преувеличивают. Думаю, у них уже нет причин для того, чтобы остро конфликтовать», – передает RT слова Миненкова.

Ранее Тарасова заявила, что Роднина якобы отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвертой степени. В ответ Роднина заявила, что «у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело». Депутат Госдумы посоветовала тренеру «немножечко удариться в историю».

Тарасова ответила на заявление Родниной оскорблением.

Отмечается, что в последние годы отношения между тренером и ее бывшей подопечной непростые. Например, в 2019 году Роднина в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что у Тарасовой вздорный характер.

На их конфликт также отреагировал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.