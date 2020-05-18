Рендеры продемонстрировали компактный внешний вид смартфона Apple iPhone 12

18.05.2020, 8:09, Разное

В Сети опубликовали неофициальные рендеры и видеоролик, демонстрирующие приблизительный внешний вид самого компактного смартфона Apple в новейшей серии iPhone 12. Официальный анонс мобильных гаджетов ожидается в сентябре.

Над созданием иллюстраций работал дизайнер из Голландии Джермейн Смит, которому принадлежит YouTube-канал Concept Creator. На своих рендерах он изобразил самый компактный iPhone 12 с 5,4-дюймовым OLED-экраном. Старшие модели линейки: iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max выйдут с дисплеями на 6,1 и 6,7 дюймов.

Отличительной особенностью iPhone 12 станет безрамочный дизайн, благодаря чему он почти не будет отличаться от iPhone SE второго поколения, имевшего 4,7-дюймовый экран. Младшую модель компания Apple оснастила двойной основной камерой, а iPhone 12 Pro получит LiDAR. Все устройства оборудованы 5-нанометровым однокристальным процессором A14 Bionic.