Пентагон готовится ко второй волне коронавируса

18.05.2020, 8:08, Новости дня

Министр обороны США Марк Эспер во время своего визита в командный центр в Колорадо заявил, что Пентагон готовится ко второй волне коронавируса. Об этом сообщила украинская служба “Голоса Америки” 17 мая.

Официальные представители Пентагона отмечают, что коронавирус будет помехой для выполнения ключевых миссий американскими военными, пока не будет разработана вакцина. Там говорят, что готовятся к новым условиям для восстановления операций в условиях минимизации риска для военных.

“Мы готовимся ко второй волне, а может и больше. Мы не знаем, какой будет траектория этого вируса”, – отметил Эспер.

Некоторые миссии Минобороны США уже восстанавливает – на прошлой неделе было объявлено о проведении в июне совместных американо-польских учений, которые ранее были перенесены из-за пандемии.

Восстанавливая миссии, Пентагон принимает дополнительные шаги для обеспечения безопасности персонала, отметил заместитель министра Мэтью Донован: “Мы минимизируем риски для наших военных путем использования приоритетного подхода к тестированию, изоляции, социального дистанцирования и ужесточения требований к личной гигиене”.

Тестирование будет проходить в четыре этапа: вначале будут протестированы военные критически важных сил (например, военно-ядерных сил), во вторую группу входит персонал, который служит в зонах конфликта, в третью – военные, которые возвращаются со службы из-за рубежа, в четвертую группу вошли все остальные военные.

Те, кто выполняет критические миссии, будут разделены по группам и изолированы друг от друга.

Флот США также вводит также новые правила – 14 дней обязательного карантина при смене корабля и санитарная обработка судов.

Менеджмент Пентагона работает над поэтапным возвратом персонала ведомства на работу, добавил Эспер.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 18 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 716 513 человек, жертвой COVID-19 стали 315 225 человек, выздоровело 1 733 963 человека.

США являются лидером по масштабам распространения заболевания – число инфицированных там достигло 1 486 757, умерло 89 562, излечилось 272 265 человек.

С 11 марта в США действуют ограничительные меры в связи с пандемией. 27 марта президент Дональда Трамп подписал закон о выделении $2,2 трлн для поддержки экономики страны в период эпидемии коронавируса.