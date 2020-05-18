На Донбассе ранения получили трое украинских военных

18.05.2020, 8:08, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, ранения получили трое украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по силам ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, из гранатометов различных систем, беспилотников, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики вели обстрелы неподалеку Авдеевки, Водяного, Славного, Невельского и Песок.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – в районе Новоалександровки.

“Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебную активность. Захватчики получили адекватный ответ от украинских воинов”, – сказали в штабе.

По данным разведки, 17 мая силы ООС уничтожили двух российских оккупантов и еще двух ранили.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

Случаев коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.