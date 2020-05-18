 

Россиянам объяснили, стоит ли перезванивать по незнакомым номерам

18.05.2020, 8:08, Новости дня

Звонки с незнакомых номеров вовсе не нуждаются в немедленном ответе – правильнее будет сначала проверить, кому принадлежит этот номер на самом деле, рассказал IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Если вам звонит незнакомый номер телефона или вы уже пропустили вызов – не спешите снимать трубку или перезванивать по этому номеру. Вначале совершите простую и быструю процедуру «первичной» проверки номера – скопируйте его и вставьте в строку поиска. Если это мошенники или реклама, об этом сразу известит или сам поисковик, или несколько сайтов, которые появятся в поиске первыми», – передает РИА «Новости» слова Кричевского.

Так стоит делать даже тогда, когда вы осознанно ждете звонок из какой-то конкретной компании или банка. Перезванивайте лишь если номер совпадет с указанным на сайте.

По словам эксперта, такие предосторожности связаны с резко выросшей активностью мошенников. Если пять-семь лет назад по большей части неотвеченные вызовы с незнакомых номеров в основном исходили от друзей или родственников, и лишь иногда – от продажников товаров или услуг, то сейчас ситуация совершенно иная.

Ранее были названы отличия телефонного звонка мошенника от сотрудника банка.



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