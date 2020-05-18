 

Назван способ возвращения Москвы к «нормальному ритму» после коронавируса

18.05.2020, 8:08, Новости дня

Вернуть Москву к «нормальному ритму» после эпидемии коронавируса помогут тесты на антитела, сообщил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, профессор, доктор медицинских наук Алексей Мазус.

«Считается, что доля населения, невосприимчивого к инфекции, должна достигнуть 60%. Но мы имеем дело с инфекцией, которая, по разным оценкам, заразнее в три и более раза, чем грипп. Поэтому так важно знать, сколько людей уже переболели и получили иммунитет к ней», – сообщил «Российской газете» Мазуса.

По его словам, те, у кого он сформировался, могут начать полноценно работать, а у властей появится возможность постепенно снимать существующие ограничительные меры.

«Важно не просто строить догадки и прогнозы о ситуации в столице, а иметь жесткое научное обоснование, которое и даст запущенное исследование», – отметил профессор.

Только таким образом Москва сможет вернуться к «нормальному ритму с минимальными потерями для здоровья москвичей», заключил Мазус. 

Напомним, Мэр Москвы Сегрей Собянин в четверг заявил, что с 15 мая в столице начнется бесплатный массовый скрининг на коронавирус. Приглашение на сдачу крови каждые несколько дней будут получать примерно 70 тыс. москвичей, а к концу мая каждый день будут проводить до 200 тыс. анализов. 

Заммэра Москвы Анастасия Ракова также сообщила, что в столице проведут выборочное тестирование на «коллективный иммунитет».



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