Россия отменила требование о раздельной перевозке продуктов и непродовольственных товаров

18.05.2020, 8:08, Новости дня

Россия отменила требование о раздельной перевозке продовольственных и непродовольственных товаров, следует из сообщения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В сообщении указывается, что «в Евразийском экономическом союзе упрощены требования при транспортировке продовольственных пищевых продуктов и непродовольственных товаров». РФ «отменила требования о раздельной перевозке такой продукции на внутреннем рынке стран евразийской «пятерки», передает РИА «Новости».

Отмечается, что требования к процессу перевозки пищевой продукции регулируются техрегламентом ЕАЭС, по которому продукты и другие товары могут перевозиться вместе, но не должны влиять друга на друга.

«Согласно техническому регламенту союза, перевозка различных групп продукции одновременно допускается. Однако необходимо обеспечить условия, исключающие их соприкосновение, загрязнение и изменение органолептических свойств пищевой продукции», – уточняет ЕЭК.

Таким образом, по мнению департамента функционирования внутренних рынков, российская сторона предъявляла дополнительные требования к процессу перевозки пищевой продукции.

«Мы наблюдаем последовательную работу коллег из России, направленную на снятие избыточных требований, которые ранее препятствовали взаимной торговле в ЕАЭС», – отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян, чьи слова приводятся в сообщении.

«Теперь российские санитарные правила гармонизированы с нормами технических регламентов ЕАЭС», – подытожили в комиссии.

Ранее РФ отменила обязательное таможенное декларирование ряда товаров.