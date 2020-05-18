Загадочный туман и связанные с ним странные явления

18.05.2020, 8:03, Разное

Одним из самых загадочных паранормальных явлений является странный туман или дымка. Появление такого сгустка, особенно если оно необычного цвета, как правило не имеет видимой естественной причины и может сигнализировать о присутствии чего-то потустороннего.

Таинственный туман или дымка также часто связаны и с исчезновением. При этом аномальные явления со странным туманом встречаются регулярно, они не редки и более того, они типичны, словно работают по одним и тем же законам.

Сначала очевидец слышит или видит что-то непонятное, потом он оказывается окружен туманом или видит необычную туманную дымку с расстояния. Туман может быть разного цвета – голубоватый, густо-белый, красноватый, желтый или даже зеленый.

Потом возникают различные загадочные объекты, как живые вроде монстров, так и вроде летающих шаров. Длится все это как правило недолго, в основном всего несколько минут, после чего пропадают как объекты, так и странный туман.

Как пример, мы подробно расскажем пугающую историю Анны Оуэн, которая произошла 23 января 1974 года в Северном Уэльсе. Анна и ее муж в тот год купила сразу два заброшенных коттеджа, которым было почти 400 лет. Они намеревались отремонтировать их, а потом продать дороже.

"Это было на горе под Трефри и Лланрустом у реки Конви. С собой мы привезли наш фургон, лошадь и двух наших детей. Мы ночевали в фургоне, потому что коттеджи были еще не в таком состоянии, чтобы жить в них (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

В ту ночь 23 января наша лошадь была очень беспокойной, поэтому мы привели ее из сарая и привязали к нашему фургону. Но ночью она начала так дергаться, что фургон шатало. А потом мы увидели за окном эту вещь – это был медленно летящий белый шар.

Трудно было понять, насколько он далеко от нас, так как снаружи было темно, но он выглядел как шириной почти с метр, а потом мы услышали огромный взрыв, очень громкий.

В тут ночь помимо нас взрыв разбудил нашу соседку, местную жительницу, дом которой тоже стоял на горе. Она позже пояснила нам, что проснулась от взрыва, подошла к окну дома и заметила за окном на лужайке "маленьких человечков".

Они были одеты в черное и были ростом едва выше метра. Она подумала, что они похожи на военных, но почему они были такими маленькими? Их было четверо или пятеро и они стояли у большого дерева. Они выглядели очень похожими на людей, только были меньшего роста.

А теперь еще одна странная деталь. За день до этого происшествия и на следующий день после него все это место было окутано странным туманом, который пришел из ниоткуда. Он был совсем не похож на обычный туман и был таким пугающим, что я до сих по помню это".

Следующий случай, типичный для множества наблюдений НЛО, связан со знаменитым инцидентом в Рэндлшемском лесу, который произошел в Англии в конце декабря 1980 года неподалеку от военной базы ВВС США. Сразу несколько сотрудников этой базы на протяжении 2-3 дней видели в этом лесу необычные огни, а также двигающие по небу НЛО.

После первых сообщений об этом, американские военные послали в этот лес две группы солдат, чтобы расследовать инцидент. Первая группа отметила повышенный уровень радиации на одном месте, позже названном "посадочной площадкой". Вторая группа во время прохода по лесу вдруг заметила сгусток жуткого пульсирующего тумана, внутри которого двигались красные огни.

Крупный НЛО, который потом заметила вторая группа, описывался ими как явно металлический, имеющий форму конуса с ярко-красным светом сверху и синими огнями внизу, завис в воздухе окруженный похожей туманной дымкой, только желтого цвета.

Отойдя от тематики НЛО, коснемся книг американской писательницы Линды Годфри, которая уже более 20 лет изучает феномен йети, оборотней и Собакочеловека (Догмен). В ее книге "Монстры среди нас: исследование потусторонних существ" есть целый раздел посвященный существам, которые выходят из необычного тумана.

Годфри собрала множество историй, в которых Догменов видели рядом с летающими шарами-орбами и перед их появлением обычно возникал таинственный туман. Все попытки людей сфотографировать этих догменов оказываются неудачными из-за того же тумана, который может быть жутковатого зеленого цвета, а также иногда бывает связан с ощущением потерянного времени у очевидцев.

По мнению уфолога Дженни Рэндлс, нередко очевидцы НЛО и те, которых похищали пришельцы, рассказывали о том, что сначала они видели загадочный туман, а потом происходило что-то, что они не могли вспомнить, но оно было связано с пропавшим временем.

Странные туманы, которые встречаются в лесах и появляются внезапно и из ниоткуда, также связывают с попаданием в иное измерение или иной мир. Едва человек оказывался в таком тумане, он оказывался в полной тишине и окружающие его ориентиры тоже менялись.

В целом подобное можно объяснить тем, что самый обычный туман просто скрывает знакомую местность и у человека начинается паника, после чего вступает в бой его воображение. Однако ничем логическим не объяснить, что когда туман уходил, человек внезапно оказывался совсем в другой локации, до которой ему было как минимум несколько часов ходу. При этом времени у него прошло по ощущением намного меньше.

Что касается загадочных исчезновений, то можно вспомнить знаменитую и известную многим историю о пропавшем Норфолкском полке, который внезапно во время сражения в 1915 году вошел в странное облако и исчез. Это облако потом взлетело и улетело прочь.

Мертвые тела пропавших солдат позже были обнаружены далеко оттуда на поле одного крестьянина, который испугался и закопал их в овраге.

Часто эту историю называю мистификацией или просто выдумкой. Однако в ней указано очень много подробностей, которыми выдумки обычно не богаты. Подробнее об исчезновении Норфолкского полка можно прочитать здесь.

Итак, с загадочным туманом связаны как НЛО, так и паранормальные существа, а также призраки (множество историй о встрече с призраками начинаются с появления необычной туманной дымки) и места, где происходит изменение реальности. Что это может нам сказать?

Может быть туман это лишь побочное явление когда происходит вторжение из иного мира в наш мир? Или же туман является нормальной атмосферой в неком Запределье, откуда проникают к нам эти существа. Можно представить это как когда через приоткрытую дверь бани наружу валит горячий пар.



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