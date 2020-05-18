Россия блокирует поставки санкционных продуктов через Белоруссию

18.05.2020, 8:02, Разное

Отношения Москвы и Минска продолжают накаляться после нефтяной войны, которая началась с приостановки российских поставок на белорусские НПЗ, а закончилась решением Александра Лукашенко начать закупать сырье в Саудовской Аравии и США.

В ответ российские власти решили лишить белорусский бизнес возможности зарабатывать на поставках санкционного продовольствия из Евросоюза.

Как сообщает ТАСС, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Россельхознадзору подготовить предложения по пресечению поставок санкционных продуктов через страны Евразийского экономического союза.

Поводом стало письмо зампредседателя Совета Федерации Николая Журавлева, в котором то жалуется на рост поставок шампиньонов из Белоруссии агрофирма «Выборжец».

Спрос на грибы резко падает как в РФ и Белоруссии, так и в европейских странах, при этом из Республики Беларусь увеличиваются поставки в РФ по ниже себестоимости отечественных аналогов.

В учетом того факта, что Республика Польша поставляет значительный объем грибов-шампиньонов в Республику Беларусь, а поставки белорусских грибов почти равны их внутреннему производству, это свидетельствует о реэкспорте данной продукции в Российскую Федерацию», – говорится в письме.

При этом шампиньоны являются продукцией, входящей в список товаров, попавших под российское продовольственное эмбарго, напоминает Журавлев.

предоставленная в Совет Федерации информация Минсельхоза и Россельхознадзора подтверждает, что Белоруссия является основным поставщиком шампиньонов в Россию – в прошлом году из нее было ввезено около 21 тысяч тонн. При этом в 2018 году Москва ограничивала поставки шампиньонов из Белоруссии, заподозрив одно из белорусских предприятий в реэкспорте, однако затем запрет был снят.

Кроме того, в 2019 году Россельхознадзор вводил временные ограничения на поставки яблок и груш из Белоруссии в связи с подозрением в реэкспорте и отсутствием актуальной информации о белорусских предприятиях и их объемах производства и хранения. Тогда же ведомство сообщало о том, что не исключает введения запрета на ввоз клубники, шампиньонов и пекинской капусты из Белоруссии в России.

РФ в августе 2014 года ввела с тех пор многократно продлевала ограничения на импорт продовольственных товаров из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии – стран, которые ввели санкции в отношении РФ. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, в том числе сыры, и орехи.