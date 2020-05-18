Старушка-призрак стала причиной того, что этот дом никто не хочет покупать

18.05.2020, 8:02, Разное

Владельцы этого двухэтажного домика, который выглядит вполне прилично и находится в хорошем состоянии, никак не могут продать его.

Все дело в том, что все местные жители знают – в домике живет призрачная сущность, которая проявляет себя как шумный полтергейст.

Хозяева недвижимости сейчас готовы уже отдать дом задаром, главное, чтобы новый хозяин сделал в нем ремонт. Они очень дорожат этим домиком, это было их старинное "фамильное гнездо".

Дом находится в американском штате Луизиана и стоит в очень живописном месте. Однако агенту по недвижимости Сильвии Маклейн до сих пор не удалось найти покупателей на этот дом. Женщина сокрушается, что дом с привидением продать, судя по всему, совершенно невозможно.

Днем обитающий в доме призрак в основном молчит, но зато ночью начинается чертовщина – на кухне начинает греметь и двигаться сама по себе посуда – кастрюли и тарелки.

Хозяева дома уверяют, что лично много раз сталкивались с подобным и местные жители им безоговорочно верят, поэтому к домику никто и близко не подходит – боятся агрессии призрака (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Дом был построен в 1920-х годах и сейчас выглядит старомодным и обветшалым. Семейство Деклот давно могло бы его снести и построить на его месте новый, но они не хотят это делать, дом им очень дорог.

И они прекрасно знают, что за призрак в нем живет. Это дух прабабушки Адель. Доун Деклот, нынешняя владелица дома, уверяет, что призрак прабабушки совсем не злобный:

"Бабуля Адель была очень маленькой и худенькой женщиной. Она совсем не злой призрак, а вполне себе добродушный и не агрессивный".

То, что призрак прабабушки шумит именно на кухне, Доун Деклот тоже находит вполне объяснимым, дело в том, что Адель при жизни очень любила готовить. При этом она говорит, что если жить в доме, то призрак не создаст больших неудобств.

"Если оставить на кухне посуду, к примеру кастрюлю, то потом можно услышать, что кто-то гремит там крышкой, а потом слышны звуки, словно содержимое кастрюли перемешивают половником".

Но даже такое незлобное проявление призрака очень беспокоило всех жильцов, которые жили в этом доме после того, как его владельцы стали сдавать его. Они даже пробовали вызывать экзорциста. чтобы он очистил дом от призрака, но никакие обряды с молитвами не помогли.

Несмотря на все это, Доун Деклот верит, что рано или поздно найдется смельчак, который сможет ужиться в доме с призраком. Лишь в самом крайнем случае они все-таки готовы снести этот дом.



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