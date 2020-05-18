Мужчина купил картину с Иваном Грозным и тут же с ним произошел страшный ночной инцидент

18.05.2020, 8:02, Разное

Рассказывает пользователь сайта Reddit с ником "LI0NEST". Некоторое время назад он купил точную копию картины "Иван Грозный и сын его Иван", в народе больше известную как "Иван Грозный убивает своего сына".

Картину он купил где-то в российском онлайн-магазине и вскоре ему ее прислали. Он повесил ее на стене в своей комнате.

Автор истории говорит, что слышал ранее о том, что эта картина является проклятой, однако не принял эти истории всерьез, потому что давно собирает разные необычные предметы и пока с ним ничего пугающего не происходило.

Но прошлой ночью его внезапно захватили ужасные кошмары.

Та самая копия, которую купил автор: Фото "LI0NEST"

"Мне снилось, что я нахожусь в туристическом кемпинге со своей подругой и мы сели смотреть фильм под названием "Маятник", который был похож на поддельный фильм "Восставшие из Ада". Мы смотрели его на экране компьютера, но внезапно экран погас и мы не смогли его включить.

Из-за этого у нас произошла краткая ссора и я вышел на улицу, а моя подруга оставалась внутри автофургона. Вскоре я вернулся в фургон с напитком в руке (это все еще был сон) и увидел, что все вокруг покрывает кровь, а моя подруга лежит избитой до смерти. А через экран компьютера "Маятник" пробирается в нашу реальность.

После этого я проснулся, то есть я очнулся в своем доме на том диване, на котором заснул. Я кое-как встал и пошел на кухню, чтобы выпить воды, меня мучила сильная жажда. Я взял стакан с водой, поднес его к губам и… снова проснулся на своем диване.

Тогда я думал, что теперь то я наконец окончательно проснулся.

Я решил, что каким-то образом застрял в петле снов, а потом снова встал с дивана, чтобы снова пройти на кухню и выпить воды. И когда я проходил мимо той стены, на которую я повесил картину с Иваном Грозным, я увидел, что картина со стены пропала.

Тут я понял, что вероятно я все еще продолжаю спать и что это все тот же сон. В этот момент я снова проснулся на диване. И снова я захотел пить и снова встал с дивана и пошел через гостиную на кухню за водой. Но когда я посмотрел в дверной проем в гостиной, я заметил там кадры из "Маятника".

После этого я снова проснулся на своем диване, после чего встал, подошел к окну и увидел, что по улице едут полицейские машины. Это не удивило меня, две недели назад моя соседка застрелила своего мужа, однако после этого я снова проснулся на диване.

Так повторялось еще несколько раз, в конце концов после очередного ложного пробуждения на диване я решил прервать эту петлю и выйти из дома на улицу. Но когда я открыл входную дверь, за ней была полная чернота. Потом зажглись яркие фары, кто-то подскочил ко мне и я уже собрался защищаться, когда все вдруг пропало и я снова проснулся на диване.

В тот момент я уже настолько устал от этого, что уже не пытался никуда идти, просто пытался снова и снова окончательно проснуться. И это мне удалось примерно еще через 30 ложных пробуждений. Именно тогда я наконец по настоящему встал с дивана и сумел напиться этой чертовой воды.

Сегодня утром я проснулся с ужасной болью в груди и проблемами с дыханием. Сейчас я хочу избавиться от этой картины, хотя это может быть просто совпадением. Однако ранее у меня никогда не было проблем с дыханием.

Дополнение через несколько часов: Сейчас я нахожусь в больнице, у меня похоже миокардит".



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