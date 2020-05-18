Россия и Германия решают судьбу Украины без Украины

18.05.2020, 8:01, Разное

Автор: Алексей Ильяшевич 15 мая

Коллаж RuBaltic.Ru

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак прилетел в Берлин, чтобы обсудить с немецкой стороной урегулирование конфликта в Донбассе. Украинские политики уже разгоняют по этому поводу «зраду». Во-первых, переговоры инициировала канцлер Германии Ангела Меркель, которую не смутило, что Козак находится в санкционных списках Евросоюза. Во-вторых, Украину в очередной раз обсуждают без Украины. Западные союзники не стесняются говорить с Россией об украинском кризисе за спиной официального Киева.

Берлинское турне Дмитрия Козака едва ли сдвинет с мертвой точки процесс мирного урегулирования в Донбассе, хотя само событие стало знаковым. Прежде всего потому, что эпидемия коронавируса не помешала личной встрече замглавы администрации Путина с немецкими коллегами. Вместо того, чтобы провести стандартные телефонные переговоры, Меркель пригласила «дорогого гостя» в столицу Германии.

Это еще один признак «зрады» — инициатором встречи выступила фрау канцлерин

Причем Козак прилетел в Берлин на фоне очередного скандала: в Германии обвинили российских хакеров во взломе компьютеров Меркель и похищении ее переписки за 2012–2015 годы. Лично она заявила об имеющихся серьезных уликах, которые указывают на то, что к преступлению причастна РФ, и даже подтвердила возможность введения новых санкций.

Казалось бы, сам Бог велел дать посланнику Путина от ворот поворот. Но срывать встречу в федеральном правительстве не стали.

Парадокс: Меркель заговорила о новых санкциях и попутно закрыла глаза на пренебрежение старыми

Козак в Европе является персоной нон-грата — в «черные списки» ЕС и США он попал в апреле 2014 года. Хотя пресс-служба ФРГ отмечает, что никакого нарушения не было, поскольку санкции предусматривают «определенные исключения и процедуры при блокировании въезда»: «Исключения касаются, к примеру, переговоров о разрешении конфликта на востоке Украины. Эти правила были соблюдены».

По официальной версии, в Берлине захотели провести переговоры с Козаком, чтобы лучше понять позицию РФ по украинскому вопросу. Повод может показаться надуманным, ведь аргументы Москвы хорошо известно и не меняются с 2014–2015 годов. Прочитайте Минские соглашения — вот вам российская позиция.

В любом случае, заявленной темой консультаций стала ситуация на Украине, а представителей Зеленского в столицу Германии никто не позвал

«Сегодня в Берлине обсуждают Украину без Украины», — возмутилась с трибуны Верховной рады сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Аналогичный эпизод в прошлом году вызвал возмущение лидера этой же партии Петра Порошенко: Путин и Трамп обсуждали его страну на саммите «большой двадцатки».

«Нарушение принципа “ничего об Украине без Украины” — часть российского реванша», — заявил экс-президент.

Впрочем, и во времена его правления западные политики регулярно нарушали этот принцип. В 2017 году лидеры РФ и США обсуждали Украину на саммите G20. Потом Путин, Меркель и Макрон за завтраком поднимали ту же тему. Почти что завтрак в «нормандском формате» — не хватало только Порошенко. Годом ранее на саммите «двадцатки» в Ханчжоу Украину тоже обсуждали без Украины.

Зеленский продолжает поддерживать принцип, который сформулировал его предшественник. В феврале он демонстративно возмутился тем, что на сайте Мюнхенской конференции по безопасности появился доклад под названием «12 шагов для большей безопасности Украины евроатлантического региона».

«Я всегда немного обижался, несмотря на объем помощи тех или иных стран нам и в этой ситуации, и в экономической ситуации, и в реформировании страны, когда об Украине начинают говорить, решать вопросы где-то там у нас за спиной, — заявил украинский президент. — В Мюнхене нашли новый план, как урегулировать войну на востоке Украины. А мы? Это же у нас война. Просто хочу напомнить, что можно спросить нас».

Что ж, западные партнеры Незалежной приняли это к сведению… и всего через три месяца пригласили Козака в Берлин, чтобы снова обсудить Украину без Украины

В Зе-команде сходу попытались преуменьшить масштабы «зрады». По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Киев предупредили о предстоящих переговорах: «Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило — мы ничего не решаем за спиной друг у друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет».

Судя по всему, в Берлине «игр» действительно не было.

Приглашение Козака можно рассматривать как невнятную реакцию Германии на очередное «торможение» Минского процесса

Придать ему реальный импульс немцы не могут, поэтому пытаются имитировать бурную деятельность.

Об итогах переговоров посланник Путина, как и положено, рассказал максимально расплывчато: «Диалог прошел конструктивно и в деловом ключе. Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, по решению множества непростых задач, которые требуют решения о взаимодействии с представителями Донбасса, представителями Украины, в “нормандском формате”».

В словах Козака при желании тоже можно узреть очередную «зраду».

Немцы вроде бы хотели лучше понять позицию Москвы, а в итоге дело дошло до некоего «соглашения о взаимных дальнейших действиях»

С Украиной эти планы кто-то обсуждал? Или ее просто поставили в известность, что правительство Меркель о чем-то договорилось с Путиным?

Примечательно, что представители Киева в Трехсторонней контактной группе отказываются вести переговоры с «террористами» из Донецка и Луганска — дескать, это «марионетки Кремля», которые ничего не решают.

Но и к самой Украине на международной арене относятся примерно так же.

Просто «большие дяди» из России, США и Германии пока не могут договориться о том, как закончить конфликт в Донбассе. Только поэтому у Зеленского есть возможность надувать щеки и делать вид, что его мнение тоже учитывается.