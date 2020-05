Трудно жить в России без нагана, да и в ЛондОне тоже – “не фонтан”

Два российских финансиста, которые использовали Брюса Уиллиса в качестве лица их обанкротившегося банка, столкнулись с конфискацией их британских капиталовложений после того, как они набрали 730 миллионов фунтов стерлингов долгов на фоне обвинений в том, что они присвоили сбережения клиентов

Финансовые следователи будут требовать наложить арест на активы Ильи Юрова и Николая Фетисова после того, как они были объявлены банкротами

Банкиры, купившие российский National Bank Trust (NBT) в 2003 году, присвоили сбережения клиентов

После того как NBT разорился, они сбежали из РФ и приобрели в Англии особняки стоимостью более 4 млн. фунтов стерлингов каждый

Это произошло после того, как их обвинили в присвоении, через сеть подставных компаний, сбережений клиентов, сообщает The Times .

48-летний Юров и 49-летний Фетисов, купившие NBT в 2003 году, имеют общую задолженность в размере 730 миллионов фунтов стерлингов.

Жена г-на Юрова, 50-летняя Наталия Юрова, купила, без ипотеки, усадьбу Oxney Court в Кенте за 4,1 миллиона фунтов стерлингов. Супруги также владеют пятью другими объектами общей стоимостью более 6 миллионов фунтов стерлингов.

Г-н Фетисов и его жена Елена Пищулина, 47 лет, живут в купленном в 2012 году за 4,25 миллиона фунтов стерлингов особняке в Oxshott, графство Суррей. (на фото)

Их восхваляли за преобразование NBT, а они использовали своё богатство для покупки роскошных особняков, и дорогих частных самолетов.

Два банкира наняли актера “Die Hard” Брюса Уиллиса в качестве лица своего банка за 1,5 миллиона фунтов стерлингов в год. Его показывали в рекламе банка на фоне слов «Когда мне нужны деньги, я просто беру их».

Но теперь они объявлены вторыми по величине банкротами Великобритании, причем самым крупным банкротом считается Владимир Кехман, который называл себя «банановым императором России».

В 2012 году г-н Кехман был объявлен банкротом с задолженностью в 1,05 миллиарда фунтов стерлингов.

Высокий суд в Лондоне объявил г-на Фетисова и г-на Юрова банкротами после того, как выяснилось, что они использовали вклады 1,5 миллионов вкладчиков для финансирования десятков подставных компаний, которыми они владели.

NBT разорился в 2014 году, был спасен с помощью государственной поддержки (за счет налогоплательщиков) в размере 1 млрд долларов (826 миллионов фунтов стерлингов) и позднее, в процессе восстановления, был поглощен Финансовой Корпорацией «Открытие».

Это был 27-й по величине банк в РФ с более чем 1,5 миллионами вкладчиков и 400 филиалами.

К тому времени, когда банк рухнул в 2014 году, Юров и Фетисов бежали из РФ в Англию, где они и живут теперь в роскоши со своими семьями.

Но их активы могут быть конфискованы, поскольку, для отслеживания денег банкиров и их оффшорной сети, наняты бухгалтеры [глобальной аудиторской фирмы] Mazars.

Перед тем как НБТ рухнул в 2014 году, два банкира бежали из России и устроили себе роскошную жизнь в Англии. На фото – крытый бассейн в особняке Фетисова в Суррее

Г-ну Фетисову также принадлежит квартира стоимостью 1,6 миллионов фунтов стерлингов в Челси и московская дача стоимостью 3,45 миллионов фунтов стерлингов. На снимке: закрытый кинотеатр в его особняке в Суррее

Как сообщает The Times, пара также владеет двумя объектами недвижимости на Кипре и тремя квартирами в Челси, Лондон, общей стоимостью более 6 миллионов фунтов стерлингов.

Говорят, что с тех пор, как супруги купили дом, стоимость недвижимости выросла до 5,51 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Zoopla.

В роскошном особняке есть крытый бассейн с видом на сад и шикарный кинотеатр.

Им также принадлежит квартира стоимостью 1,6 миллионов фунтов стерлингов в Челси и московская дача стоимостью 3,45 миллионов фунтов стерлингов.

После того как стало ясно, что мужчины были вовлечены в серьезное мошенничество, банк предъявил иск двум бывшим акционерам и их женам. Они заставили банк одолжить миллиарды оффшорным компаниям, которые тайно контролировались двумя банкирами.

Третий акционер, Сергей Беляев, также был вовлечен в мошенническую схему и разорение NBT, он, как говорят, живет в настоящее время в Америке.

В ходе рассмотрения дела Высокий суд узнал, что вместо публичного декларирования финансового состояния банка, банкиры наняли британского «фиксатора» Бенедикта Уорсли для управления оффшорной сетью.

52-летний мужчина создал для банкиров подставные компании на Кипре и организовывал для них аренду суперяхт и частных самолетов, которые оплачивались за счет средств банка.

Дома двух банкиров составляют значительную часть их состояния, но большая часть их активов, как говорят, скрыта в сети оффшорных компаний (на фото, особняк г-на Фетисова в Суррее)

Банкиры отрицают правонарушения и имеют право обжаловать приговоры.

Предыдущий владелец NBT, Михаил Ходорковский когда-то был самым богатым человеком России, теперь он живет в изгнании в Лондоне.

Большая часть активов двух банкиров, как говорят, спрятана в сети компаний, которые укрывали деньги, которые они выводили из России.

Пол Раус, глава отдела обслуживания клиентов в Mazars Restructuring Services, сказал: «Эти люди, находясь у руля NBT, накопили значительные богатства и активы по всему миру, и теперь начнется процесс выявления этих активов, чтобы выплатить компенсацию NBT и другим кредиторам»

Двух банкиров разыскивают в РФ по уголовным обвинениям, связанным с крахом банка.

Запросы об их экстрадиции были отклонены британскими судами, которые постановили, что банкирами не будет предоставлена возможность справедливого судебного разбирательства.