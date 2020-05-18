 

Трудно жить в России без нагана, да и в ЛондОне тоже – “не фонтан”

18.05.2020, 8:01, Разное

Два российских финансиста, которые использовали Брюса Уиллиса в качестве лица их обанкротившегося банка, столкнулись  с конфискацией их  британских  капиталовложений после того, как они набрали  730 миллионов фунтов стерлингов долгов на фоне обвинений в том, что они присвоили сбережения клиентов

  • Финансовые следователи будут требовать наложить арест на  активы Ильи Юрова и Николая Фетисова после того, как они были объявлены банкротами

  • Банкиры, купившие российский  National Bank Trust (NBT)  в 2003 году,  присвоили  сбережения клиентов 

  • После того как  NBT  разорился,  они  сбежали из РФ и  приобрели в  Англии особняки стоимостью более 4 млн. фунтов стерлингов каждый 

By KATE DENNETT FOR MAILONLINE    PUBLISHED:  16 May 2020 

Два российских банкира, которые жили в роскоши в Англии, сталкиваются с арестом финансовых активов после того, как их объявили вторыми по величине банкротами в британской истории. 

Финансовые следователи ищут активы бывших  владельцев  российского National Bank Trust (NBT) Ильи Юрова и Николая Фетисова.

Это произошло после того, как их обвинили в присвоении, через сеть подставных компаний,   сбережений клиентов,  сообщает The Times .

48-летний Юров и 49-летний Фетисов, купившие  NBT в 2003 году, имеют общую задолженность в размере 730 миллионов фунтов стерлингов.

Жена г-на Юрова, 50-летняя Наталия Юрова, купила, без ипотеки, усадьбу  Oxney Court в Кенте за  4,1 миллиона фунтов стерлингов. Супруги также владеют пятью другими объектами общей стоимостью более 6 миллионов фунтов стерлингов.

Г-н Фетисов и его жена Елена Пищулина, 47 лет, живут в купленном в 2012 году  за 4,25 миллиона фунтов стерлингов особняке в Oxshott,  графство Суррей. (на фото)

48-летний Юров (слева) и 49-летний Фетисов (справа) приобрели National Bank Trust (NBT) в 2003 году, но теперь,   после того, как они были объявлены банкротами,  финансовые следователи требуют ареста их активов

Их восхваляли  за преобразование NBT,  а  они использовали  своё  богатство для покупки роскошных особняков,  и дорогих  частных самолетов. 

Два банкира наняли актера “Die Hard”  Брюса Уиллиса в качестве лица своего банка за 1,5 миллиона фунтов стерлингов в год. Его показывали  в рекламе  банка  на  фоне  слов  «Когда мне нужны деньги, я просто беру их». 

Но теперь они объявлены вторыми  по величине банкротами  Великобритании, причем самым крупным банкротом считается Владимир Кехман, который называл себя «банановым императором России». 

В 2012 году г-н Кехман был объявлен банкротом с задолженностью в 1,05 миллиарда фунтов стерлингов. 

Высокий суд в Лондоне объявил г-на Фетисова и г-на Юрова банкротами  после того, как выяснилось, что они использовали вклады  1,5 миллионов  вкладчиков для финансирования десятков подставных компаний, которыми они владели.

NBT разорился  в 2014 году, был спасен с помощью  государственной  поддержки (за счет  налогоплательщиков)  в размере 1 млрд долларов (826 миллионов фунтов стерлингов) и позднее,  в процессе восстановления,  был поглощен Финансовой Корпорацией «Открытие». 

Это был 27-й по величине банк в РФ с более чем 1,5 миллионами вкладчиков и 400 филиалами. 

К тому времени, когда банк рухнул в 2014 году, Юров и Фетисов бежали из РФ в Англию, где они и  живут теперь  в роскоши  со своими семьями. 

Но их активы могут быть конфискованы, поскольку, для отслеживания денег банкиров и их оффшорной сети,  наняты  бухгалтеры [глобальной аудиторской  фирмы] Mazars.

Перед тем  как НБТ рухнул в 2014 году,  два банкира бежали из России  и устроили себе  роскошную жизнь в Англии. На фото – крытый бассейн в особняке Фетисова в Суррее

Г-ну Фетисову также принадлежит квартира стоимостью 1,6 миллионов фунтов стерлингов в Челси и московская дача стоимостью 3,45 миллионов фунтов стерлингов. На снимке: закрытый кинотеатр в его особняке в Суррее

Жена г-на Юрова, 50-летняя Наталия Юрова, купила, без ипотеки, усадьбу  Oxney Court в Кенте за  4,1 миллиона фунтов стерлингов.

Как  сообщает The Times, пара также владеет двумя объектами недвижимости на Кипре и тремя квартирами в Челси, Лондон,  общей стоимостью более 6 миллионов фунтов стерлингов.

Г-н Фетисов и его жена Елена Пищулина, 47 лет, живут в особняке в Оксшотте, Суррей, купленном в 2012 году.  за 4,25 миллионов фунтов.

Говорят, что  с тех пор, как супруги купили дом,  стоимость недвижимости выросла до 5,51 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Zoopla.

В роскошном особняке есть крытый бассейн с видом на сад и шикарный кинотеатр.

Им также принадлежит квартира стоимостью 1,6 миллионов фунтов стерлингов в Челси и московская дача стоимостью 3,45 миллионов фунтов стерлингов. 

Два банкира наняли актера “Die Hard”  Брюса Уиллиса в качестве лица своего банка за 1,5 миллиона фунтов стерлингов в год. Его показывали  в рекламе  банка  на  фоне  слов  «Когда мне нужны деньги, я просто беру их» (на фото)

После того как  стало ясно, что мужчины были вовлечены в серьезное мошенничество,  банк предъявил иск двум бывшим акционерам и их женам.  Они  заставили  банк одолжить миллиарды оффшорным компаниям, которые тайно контролировались двумя банкирами.

Третий акционер, Сергей Беляев, также был вовлечен в мошенническую схему и разорение  NBT,  он, как говорят, живет в  настоящее  время  в  Америке. 

В ходе рассмотрения дела Высокий суд узнал, что вместо публичного  декларирования  финансового состояния банка,  банкиры наняли британского  «фиксатора» Бенедикта Уорсли для управления оффшорной сетью. 

52-летний мужчина создал для банкиров  подставные компании  на Кипре и  организовывал для  них аренду суперяхт и частных самолетов, которые оплачивались за счет средств банка.  

48-летний Юров и 49-летний Фетисов, купившие  NBT  в 2003 году, имеют общую задолженность в размере 730 миллионов фунтов стерлингов. На фото спальня хозяев дома Фетисова

Дома двух банкиров составляют значительную часть их  состояния, но большая часть их активов, как говорят, скрыта в сети оффшорных компаний (на фото, особняк г-на Фетисова в Суррее)

Банкиры отрицают  правонарушения и имеют право  обжаловать приговоры. 

Предыдущий владелец NBT,  Михаил Ходорковский  когда-то был  самым богатым человеком России, теперь  он  живет в изгнании в Лондоне.

Большая часть активов  двух  банкиров, как говорят,  спрятана в сети компаний, которые укрывали деньги, которые они выводили из России.  

Пол Раус, глава отдела обслуживания клиентов в Mazars Restructuring Services, сказал: «Эти люди, находясь у руля NBT,  накопили значительные богатства  и активы по всему миру, и теперь начнется процесс выявления этих  активов, чтобы выплатить  компенсацию NBT и другим кредиторам»

Двух банкиров разыскивают в РФ по уголовным обвинениям,  связанным с крахом банка.

Запросы об их экстрадиции  были  отклонены  британскими судами, которые постановили, что банкирами  не будет предоставлена  возможность  справедливого  судебного  разбирательства.



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