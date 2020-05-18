Нефть дорожает на надеждах на восстановление спроса

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18.05.2020, 7:53, Новости дня

Мировые цены на нефть в понедельник растут на 3-4% на оптимизме вокруг признаков восстановления спроса.

По состоянию на 7.59 цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,35% – до 33,59 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 4,17%, до 30,75 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 4,35%, до 30,71 доллара.

Цена на нефть WTI в понедельник растет более чем на 1 доллар за баррель, поднимаясь до самого высокого уровня с 17 марта, что поддерживается продолжающимся сокращением добычи и признаками постепенного восстановления спроса на топливо, поскольку все больше стран ослабляют ограничения, введенные для прекращения распространения пандемии коронавируса.

В США тем временем продолжает сокращаться количество буровых установок, что снижает опасения по поводу нехватки свободного места в нефтехранилищах.



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