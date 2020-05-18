 

Китай выясняет обстоятельства смерти своего посла в Израиле

18.05.2020, 7:50, Новости дня

Китай расследует обстоятельства смерти своего посла в Израиле.

Власти страны направят в еврейское государство группу экспертов для проведения внутренней проверки. Кроме того, специальная команда займется координацией деятельности китайского диппредставительства в Израиле. В том числе, в ее задачи войдет отправка тела дипломата на родину, передает "Россия 24".

Посла нашли мертвым накануне в его резиденции в Тель-Авиве. Он занимал должность с февраля 2020 года. Причиной гибели дипломата мог стать сердечный приступ.



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