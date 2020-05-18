В РФ вырос спрос на велосипеды

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18.05.2020, 7:48, Новости дня

Сервис для размещения объявлений «Авито» отметил рост спроса россиян на велосипеды в апреле и мае – еще более высокий, чем обычно с наступлением теплого времени года, сообщили в пресс-службе компании.

«Спрос на велосипеды в апреле и первой половине мая 2020 года вырос на 36% по всей РФ по сравнению с тем же периодом в 2019 году, а в некоторых городах, например, в Красноярске, и вовсе увеличился в два раза», – передает РИА «Новости» сообщение сервиса.

Компания указывает, что спрос на велосипеды традиционно растет весной и с началом лета.

«Однако в этом году аналитики «Авито» отмечают особенный ажиотаж. «Велосипед» занял второе место в топе поисковых запросов на первой неделе мая», – отметили в пресс-службе. По мнению экспертов сервиса, такая динамика связана с отсутствием привычных для россиян развлечений и потребностью в подвижных занятиях.

«Многие приобретают велосипеды как легкий и нескучный способ поддерживать себя в форме. С учетом прошедших майских праздников, которые россияне проводили в этом году на дачах, а не в поездках, а также в преддверии лета велосипед – отличное решение для семейного отдыха», – считают в «Авито».

Сервис отмечает повышенный интерес пользователей во всех регионах страны. Помимо Красноярска, высокий рост спроса – на 77% и 78% соответственно – наблюдается в Омске и Новосибирске. Интерес жителей Барнаула к велосипедам вырос по сравнению с прошлым годом на 67%, Челябинска – на 69%.

«На платформе также увеличилось количество объявлений о продаже велосипедов – их стало больше на 21%. Приобрести товар можно в среднем за 9750 рублей, что дороже на 12% по сравнению с прошлым годом», –рассказали в компании.



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