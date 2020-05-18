 

Предложен новый способ массовой диагностики коронавируса

18.05.2020, 7:30, Новости дня

Ученые новосибирского Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН предложили использовать прибор, анализирующий органические соединения дыхания человека, для массовой диагностики коронавируса.

Как сообщила ТАСС ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова, на последнем заседании межведомственной рабочей группы Сибирского отделения Российской академии наук по коронавирусной инфекции была рассмотрена перспективная методика массовой диагностики, позволяющая проводить тестирование большого количества людей с помощью отечественных газоанализаторов.

По ее словам, в Институте автоматики и электрометрии СО РАН совместно с промышленным партнером – компанией ООО «Сайнтификкоин» – создан отечественный газоанализатор, позволяющий преодолеть существующий технологический барьер для перехода методики в массовое использование.

Отмечается, что газоанализатор имеет компактный вид и уже сегодня производится на территории Новосибирской области в Академгородке и эксплуатируется в 12 странах мира. Таким образом, возможно применение массовой диагностики в местах большого скопления людей: аэропорты, вокзалы, метрополитен, магазины, аптеки.

Дорохова уточнила, что первичная диагностика при таком методе проводится нейросетью, которую необходимо обучить диагностировать коронавирусную инфекцию. В связи с этим руководитель рабочей группы Михаил Воевода обратился в мэрию Москвы для выявления соответствующих биомаркеров.

Ранее сообщалось, что в Москве проведут выборочное тестирование жителей на «коллективный иммунитет» к новому коронавирусу, участников будут выбирать методом случайной выборки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Воздух в Киеве очистился – индекс загрязнения снизился до безопасных показателей

18.04 / В архангельской психиатрической больнице произошла вспышка коронавируса

12.04 / Владельцы новых Corvette взбешены качеством отделки салона

30.04 / На защиту обманутых дольщиков решено выделить 30 млрд рублей

31.03 / 5 лет жизни в больнице: судьбой девочки-затворницы займется опека

19.04 / Академик РАН назвал условие для второй волны коронавируса

30.03 / Калининградская область решила перейти на режим самоизоляции

09.05 / Вышел трейлер российской игры про советских партизан в 1941 году

17.04 / YouTube и Google заблокировали аккаунт российского СМИ

07.04 / Стало известно о массовом увольнении врачей в Белоруссии из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска