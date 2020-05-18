За расследование причин пандемии выступили более 110 стран

18.05.2020, 7:30, Новости дня

Более 110 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин и обстоятельств распространения коронавируса в мире, информирует издание The Australian со ссылкой на министра иностранных дел страны Марис Пейн.

Глава внешнеполитического ведомства отметила, что «мир хочет получить ответы на вопросы об обстоятельствах кризиса, который повлекла за собой пандемия, чтобы избежать подобных катастроф в будущем».

«Нам необходима независимая оценка того, что произошло [во время вспышки], весь мир мог извлечь уроки и обеспечить все необходимое для защиты мировой системы здравоохранения. Речь идет в первую очередь о сотрудничестве для предотвращения следующей пандемии и обеспечения безопасности наших граждан», – передает ТАСС слова Пейн.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил, что расследование не ставит своей целью обвинить какую-либо страну.

«Мы просто хотим знать, что произошло, чтобы это больше не повторилось. Это довольно честный вопрос с честным намерением и честным мотивом», – сказал Моррисон.

Первоначально предложение Канберры поддержали ключевые страны мира, включая Россию, Великобританию, Индию, Индонезию, Канаду, Новую Зеландию, Японию и все 27 государств – членов ЕС. Позднее к призыву присоединился ряд африканских стран, после чего общее государств, выступающих за проведение расследования, достигло 116. Ожидается, что соответствующее решение стран найдет отражение в резолюции 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая начнется в полдень понедельника по женевскому времени (13.00 мск).

Ожидается, что Австралию во время заседания ассамблеи будет представлять министр здравоохранения страны Грег Хант. Сама встреча впервые пройдет в формате видеоконференции и продлится до полуночи (01.00 мск 19 мая). Участвовать в главном форуме Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приглашены министры из 194 государств – членов ВОЗ и представители ряда международных структур.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавируса нового типа в мире превысило 4,7 млн. Количество выздоровевших уже превысило отметку в 1,7 млн человек. Число летальных исходов составляет 314 тыс. 476 человек по всему миру.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 9 тыс. 709 новых случаев коронавируса. Более 67 тыс. человек выздоровели. В РФ проведено свыше 6,9 млн тестов на коронавирус.

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