Врач назвала россиянам необходимую продолжительность сна в условиях самоизоляции

18.05.2020, 7:30, Разное

Врач-терапевт пояснила россиянам, сколько времени необходимо тратить на сон в условиях самоизоляции, чтобы иммунитет продолжал оставаться крепким. По словам доцента кафедры поликлинической терапии лечебного факультета и кандидата медицинских наук Елены Вартанян, спать следует не менее восьми часов в сутки.

Именно такой режим сна позволяет человеку укреплять иммунитет. Кроме того, необходимо полноценно питаться, большую часть суточного рациона должна составлять здоровая пища. Также Елена Вартанян советует избавиться от таких вредных привычек, как курение и употребление алкоголя, поскольку все это вредит здоровью. Для поддержки иммунитета требуется не только спать по восемь часов в сутки, но и стараться не возбуждать свою психику.

Елена Вартанян отметила, что режим самоизоляции способствует малоподвижному образу жизни. Однако это может нанести серьезный вред здоровью людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому им не стоит забывать о регулярном приеме лекарств, выписываемых врачом. Также им необходимо следить за артериальным давлением и сократить потребление соли и насыщенных жиров.