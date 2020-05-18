Пластическая операция Малиновской попала на видео

18.05.2020, 7:23, Разное

Знаменитость решилась на очередную процедуру под наркозом. Подробности операции показал врач звезды. На этапе подготовки специалист сделал снимки лица телеведущей в анфас и профиль. Кроме того, он рассказал, как планирует провести хирургическое вмешательство.

Медик показал места, где будут сделаны надрезы и объяснил, для чего они нужны. Пластическая операция Маши Малиновской прошла под общим наркозом. Ведущей удалили грыжи верхних век, убрали ассиметрию бровей.

По словам Маши Малиновской, хирург справился довольно быстро – эндоскопическая подтяжка лица, блефаропластика и липофилинг век заняли у него всего час. Теперь телеведущая восстанавливается.

Звезда отметила, что к 40 годам лицо неизбежно плывет вниз. Она выразила надежду, что станет моложе и красивее.

Ранее Маша Малиновская пояснила, в каких случаях стоит обращаться к пластическому хирургу. “Это возрастные проблемы, имиджевые, которые объективно отравляют вам жизнь. А обо всех операциях и инъекциях, сделанных в юности, я жалею!” – призналась теледива.