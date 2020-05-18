Российский физик получил престижную премию за создание поляритонного лазера

18.05.2020, 7:16, Новости дня

Комитет экспертов Международного симпозиума по изучению сложных полупроводников (ISCS) присудил ежегодную премию ISCS Awards российскому физику Алексею Кавокину за создание поляритонного лазера и его вклад в развитие квантовых технологий, сообщила пресс-служба Российского квантового центра.

«Премия присуждается только одному человеку, это делает ее особенно значимой. Алексей Кавокин получил премию за теоретическое предсказание явления Бозе-Эйнштейновской конденсации при комнатной температуре, которое привело к созданию поляритонного лазера», – передает ТАСС сообщение РКЦ.

Эта персональная награда ежегодно присуждается в рамках Международного симпозиума по изучению сложных полупроводников, который проводится уже почти 50 лет. В этом году конференция была отменена из-за пандемии коронавируса, но ее отмена не помещала физикам присудить три премии, связанные с деятельностью молодых ученых, открытиями в области классических сверхпроводников и в области квантовой физики.

Победителем в последней номинации стал Алексей Кавокин, руководитель научной группы Российского квантового центра и профессор университета Уэстлейк в Ханчжоу (Китай). Российский физик был удостоен этой награды за ряд теоретических предсказаний, проложивших дорогу для создания нового типа лазеров со сверхнизким порогом накачки.

Подобные излучатели построены на базе так называемых поляритонов. Так ученые называют виртуальные частицы, которые одновременно ведут себя и как волна, и как частица. В прошлом физики считали, что подобные структуры могут существовать лишь при температурах, близких к абсолютному нулю, однако профессору Кавокину удалось показать, что они могут возникать и при комнатной температуре, просчитывая свойства другой экзотической формы материи, конденсата Бозе-Эйнштейна. Это открытие позволило физикам три года назад создать первый «управляемый» поляритонный лазерный диод, работающий при комнатной температуре.

Как отметили в РКЦ, теории и открытия Кавокина позволили РФ стать одними из главных лидеров в данной области физики.

Напомним, в ноябре президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что ученые РФ и Китая будут сотрудничать в области создания сверхмощных лазеров, чтобы занять лидирующие позиции в этом направлении.