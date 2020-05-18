Московские школьники завершили учебный год

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18.05.2020, 7:08, Новости дня

Московским школьникам 15 мая выставили годовые оценки, такое решение было принято в соответствии с указом мэра Москвы и рекомендациями Министерства просвещения России, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Столичные школьники завершили учебный год, 15 мая им были выставлены итоговые оценки. В оставшиеся две недели участие в дистанционных занятиях будет свободным для всех. Для учащихся девятых и одиннадцатых классов в этот период организована дистанционная подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Порядок сдачи экзаменов будет определен дополнительно», – передает РИА «Новости» слова вице-мэра.

В столичных учреждениях образования с 21 марта приостановлены очные занятия, а учащиеся перешли на дистанционное обучение. На это время для дошкольников и учеников 1-4 классов, чьи родители продолжают трудиться в силу производственной необходимости, была организована работа дежурных групп.

Напомним, в пятницу эксперты оценили опыт двух месяцев дистанционного обучения.



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