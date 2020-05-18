Повторно заболевших COVID-19 признали безопасными

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18.05.2020, 7:08, Новости дня

Люди, переболевшие вызываемым коронавирусом заболеванием и вновь сдавшие положительные тесты на эту инфекцию, не представляют угрозы для окружающих, сообщил представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Ен Тхэ Хо.

«Не зарегистрировано случаев передачи инфекции людям, контактировавшим с такими пациентами. Мы не обнаружили свидетельств того, что они могут заражать окружающих», – передает ТАСС слова чиновника.

Власти Южной Кореи с начала пандемии выявили 447 случаев, когда ранее излечившиеся пациенты вновь сдавали положительные тесты на эту инфекцию.

Представитель южнокорейского минздрава указал, что, скорее всего, такие случаи появились из-за несовершенства существующих методов диагностики, когда за вирус принимались остающиеся в организме остатки уже мертвого вируса.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавируса нового типа в мире превысило 4,7 млн. Количество выздоровевших уже превысило отметку в 1,7 млн человек. Число летальных исходов составляет 314 тыс. 476 человек по всему миру.



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