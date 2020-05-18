Участники украинской антарктической экспедиции вернулись домой

18.05.2020, 6:54, Новости дня

Участники 24-й украинской антарктической экспедиции 17 мая прилетели в аэропорт Борисполь эвакуационным рейсом из Лиссабона. Полярники стартовали со станции “Академик Вернадский” 24 апреля, сообщил Национальный антарктический научный центр в Facebook.

В Украину вместе с зимовщиками, которые провели в Антарктиде год и месяц, вернулись участники сезонного отряда, они работали на станции три месяца. Из-за задержки 25-й антарктической украинской экспедиции в пути пересменка длилась два месяца.

“Мы волновались, что из-за суровых карантинных ограничений по всему миру нам не удастся быстро вернуть наших полярников домой. Однако благодаря работе команды НАНЦ, посольств Украины в Чили, Бразилии и Португалии этот вопрос удалось решить, в то время как ряд других стран были вынуждены оставить свои экспедиции на станциях до следующего года или же законсервировать станции”, – отметил руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

УКРАЇНСЬКІ ПОЛЯРНИКИ ПОВЕРНУЛИСЯ ДОДОМУ З АНТАРКТИДИУчасники зимувального загону 24-ї Української антарктичної… Posted by Національний антарктичний науковий центр on Pühapäev, 17. mai 2020

Полярники, вернувшиеся в Украину, установили специальное приложение “Дій вдома”, они проведут две недели на самоизоляции.

Участники 24-й экспедиции проводили исследования в области изменения климата, изучали состояние ледников, горных пород, флору и фауну Антарктиды.

8 мая на украинской антарктической станции “Академик Вернадский” произошла трагедия, покончил с собой один из участников 25-й экспедиции, повар Василий Омелянович. Друзья погибшего рассказали, что он свел счеты с жизнью после предательства любимой женщины. Она была участницей экспедиции.

“Она уехала не с основной экспедицией, а раньше на месяц-полтора, в составе сезонного научного отряда. Она на станции была с января, и там возник новый роман с системным администратором. Об этом знали иностранцы, знали и здесь все, кроме Василия”, – рассказал участник четырех предыдущих антарктических экспедиций Дмитрий Литвинов.