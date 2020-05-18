 

Завтра в Киеве ожидается сильный ветер

18.05.2020, 6:54, Новости дня

Киевская горгосадминистрация предупредила жителей столицы о шквальном ветре в понедельник, 18 мая.

“18 мая в столице ожидаются порывы ветра скоростью 15–20 м/с. Специалисты призывают плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу”, – сообщили в КГГА.

Киевские власти также призывают “держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев”.

“В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. Также следует избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт”, – добавила пресс-служба КГГА.

На сайте Укргидрометцентра уточняется, что метеорологическое предупреждение действительно с 11.00 до 22.00 18 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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