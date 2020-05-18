Гривна немного укрепилась к доллару и евро

18.05.2020, 6:54, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 18 мая.

Курс гривны по отношению к доллару США укрепился на четыре копейки: с 26,68 грн/$ до 26,64 грн/$.

Гривна к евро подорожала на две копейки: с 28,79 грн/€ до 28,77 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю немного снизился: с 3,60 грн за 10 руб. до 3,61 грн за 10 руб.