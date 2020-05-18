Гривна немного укрепилась к доллару и евро
18.05.2020, 6:54, Новости дня
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 18 мая.
Курс гривны по отношению к доллару США укрепился на четыре копейки: с 26,68 грн/$ до 26,64 грн/$.
Гривна к евро подорожала на две копейки: с 28,79 грн/€ до 28,77 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю немного снизился: с 3,60 грн за 10 руб. до 3,61 грн за 10 руб.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет