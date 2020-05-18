Ксения Бородина упала во время развлечений с соседями на карантине

18.05.2020, 6:53, Разное

Уставшая от карантина телеведущая Ксения Бородина решила развлечься с соседями. На своей странице в Instagram-аккаунте она опубликовала ролик, демонстрирующий ее курьезное падение во время исполнения танца перед камерой.

Во время съемок Ксения Бородина сделала неудачное движение, что спровоцировало ее падение, а у наблюдавших за ее танцем зрителей вызвало смех. Подписчики телеведущей признались, что сами тоже устали от карантина и режима самоизоляции, а также изъявили желание о том, чтобы самим принять участие в подобном развлечении.

При этом некоторые комментаторы упрекнули Ксению Бородину, ведь раньше она выражала недовольство по поводу тех, кто нарушает режим самоизоляции. А теперь сама с соседями отдыхает, не придерживаясь собственных рекомендаций. На это телеведущая заметила, что во время совместной вечеринки все ее соседи находились у себя дома.

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