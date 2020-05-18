 

В Хабаровском крае пособника террористов осудили на семь лет

18.05.2020, 6:53, Новости дня

Суд в Хабаровском крае отправил приверженца террористической организации в колонию на семь лет за призывы к терактам, сообщили в региональном УФСБ.

«Восточный окружной военный суд осудил 46-летнего жителя г. Хабаровска, гражданина РФ Гадойниезова Ш. З., за участие в деятельности международной террористической организации, а также публичные призывы в сети интернет к совершению террористических преступлений. <…> [Суд] признал Гадойниёзова Ш. З. виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме сроком на три года, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима», – передает ТАСС сообщение УФСБ.

Суд также лишил осужденного права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и материалов в интернете на два года.

Было установлено, что летом прошлого года осужденный через Telegram вступил в ряды международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Он собирался участвовать в деятельности организации, распространяя информацию о ней и призывая к терактам. В «Одноклассниках» он разместил видео с призывами участвовать в терактах и финансировать террористическую организацию. Дело расследовалось по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Напомним, 13 мая сотрудники правоохранительных органов задержали в Хабаровске гражданина одной из стран Средней Азии за призывы к финансированию терроризма и совершению терактов.



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