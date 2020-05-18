Новый сезон «Смешариков» выйдет в эфир спустя 10 лет

18.05.2020, 6:48, Новости дня

Премьера новых эпизодов мультипликационного сериала «Смешарики» в формате 2D, предыдущий сезон которого выходил в 2010 году, состоится в понедельник на платформе «КиноПоиск HD». Новые серии будут близки к самым ранним эпизодам, сообщила продюсер проекта Юлия Николаева.

Премьера «Смешариков» состоялась в 2003 году. В ноябре 2019 года правообладатель «Смешариков» – группа компаний «Рики» – заключил соглашение о сотрудничестве с компанией «Яндекс» для создания новых детских проектов для семейной аудитории и совместного выпуска нового сезона проекта.

«В новых сюжетах по-прежнему поднимаются актуальные темы для зрителей разных возрастов – о жизни, друзьях, взаимопонимании. Этот формат мы называем истории «с двойным дном», когда ситуации, поведение героев, их эмоции понятны и взрослым, и детям. Такая многослойность раскрывает разные уровни смыслов, что так ценят поклонники сериала. Мы хотели, чтобы новый сезон был максимально близок к тем самым «Смешарикам» из детства. Для этого была собрана большая часть команды, которая начинала создавать сериал еще в 2003 году. Надеемся, что нам удалось сохранить трогательную простоту и душевность проекта», – передает ТАСС слова Николаевой.

Новый сезон, в котором зрители вновь увидят любимых героев – Ежика, Кроша, Бараша, Нюшу, Копатыча, Лосяша и других, будет состоять из 52 эпизодов. Как сообщил генеральный продюсер группы компаний «Рики» Илья Попов, разработка сериала «Смешарики» в самом начале пути заняла полтора года.

«Вместе со Смешариками росла и наша команда. Сейчас в ГК «Рики» работает более 500 ярких талантов. Поначалу мы могли выпускать только одну шестиминутную серию в месяц, а сейчас на наших студиях мы выпускаем в 20 раз больше анимации. Самих «Смешариков» выпущено уже более 600 серий. <…> 1 июня мы отпразднуем семнадцатилетие проекта, а сегодня всей командой радуемся выходу нового сезона «Смешариков» в классическом 2D-формате, который так ждали поклонники сериала», – добавил Попов.

Напомним, в феврале глава управляющего комитета «Рики» Марк Завадский рассказал, что создатель мультфильмов «Смешарики», группа «Рики», приобретет контрольный пакет акций анимационной студии «Аэроплан» и консолидирует 100% ее акций.