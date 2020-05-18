США собрались с помощью видеоигр решить соцпроблемы Украины

18.05.2020, 6:48, Новости дня

Госдепартамент США планирует заняться решением социальных проблем украинского общества путем разработок «серьезных игр». С этой целью посольство Соединенных Штатов в Киеве объявило конкурс среди организаций.

«Основные стратегические цели таковы: укрепление деловых отношений между США и Украиной посредством предоставления транспарентной платформы для сотрудничества, создание лучших условий для бизнеса, а также решение социальных проблем Украины за счет разработки «серьезных игр», – передает RT содержание документа.

Сообщается, что в рамках проекта планируется набрать примерно 50 профессиональных и начинающих разработчиков с Украины и организовать для них семинар по социальным вопросам, во время которого его участники начнут работу над «серьезными играми». Наставниками конкурса станут украинские и американские специалисты, в том числе представители американских компаний – производителей видеоигр.

В Госдепе США намерены провести семинар в первую неделю сентября, до начала фестиваля Comic Con Ukraine. Кроме того, в преддверии фестиваля должен состояться «геймджем» – соревнование разработчиков по скоростному созданию новых игр, участники которого, как предполагается, смогут представить свои идеи потенциальным инвесторам во время Comic Con Ukraine.

На весь проект американское внешнеполитическое ведомство выделяет до 100 тыс. долларов. Рассчитывается, что это будет способствовать вхождению американских компаний в игровую индустрию Украины и созданию площадки для сотрудничества между разработчиками из Соединенных Штатов и их украинскими коллегами.

«В планах, обозначенных в программе, должна быть учтена возможность сотрудничества с торговой службой США с тем, чтобы представить американские компании – разработчики игр на украинском рынке и развивать отношения с их украинскими коллегами», – сообщают в Госдепартаменте.

В феврале американское посольство в Киеве предложило украинским «независимым СМИ» подать заявки на участие в проектах «по укреплению институционального потенциала».