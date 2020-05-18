Старейший в России Балтийский флот отмечает день рождения

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18.05.2020, 6:30, Новости дня

Сегодня отмечается день Балтийского флота, старейшего в России; ему исполнилось 317 лет. В наше время флот располагает надводными и подводными силами, авиацией, войсками противовоздушной обороны, сухопутной составляющей. Ожидается поступление нового корабля.

Корабельные группы Балтийского флота маневрируют в полигонах боевой подготовки. По легенде сторожевые и противолодочные корабли преследуют подводную лодку противника. Корветы наносят условный удар по надводным и воздушным целям. Корабли выполняют серию артиллерийских стрельб.

Старейшему флоту РФ исполняется 317 лет. 18 мая 1703 года флотилия из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра Первого одержала свою первую боевую победу, захватив в устье реки Невы два шведских военных судна. Все участники того боя получили специальные медали с надписью "Небываемое бывает". Сегодня флот насчитывает десятки современных кораблей, а еще в его составе морская авиация, береговые подразделения и части ПВО.

Новейшие, построенные по стелс-технологиям корветы — основа современного Балтийского флота. Их главное оружие — ударный комплекс "Уран". Такие корабли способны решать задачи не только в ближней морской зоне, но и в Северной Атлантике, Средиземном море, Индийском океане.

Только вернулся из дальнего похода сторожевик "Ярослав Мудрый". Он совершил беспрецедентный трансконтинентальный переход вокруг Африки — впервые в новейшей истории Балтийского флота. Субтропическая жара стала испытанием и для техники, и для личного состава.

"Выход в такие районы Мирового океана — это уникальный опыт", — говорит капитан-лейтенант Константин Михайлов, командир гидроакустической группы СКР "Ярослав Мудрый".

Корабли Балтийского флота всегда были задействованы и в научной деятельности. На карте мира сделаны 432 географических открытия, которые носят имена 98 адмиралов и офицеров Балтийского флота.

И сегодня океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" следует по маршруту первооткрывателей Антарктиды Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и продолжает свои океанографические и гидрографические исследования.



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