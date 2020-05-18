При крушении самолета ВВС в Канаде один человек погиб, один ранен

18.05.2020, 6:30, Новости дня

Один человек погиб, еще один тяжело ранен в результате крушения самолета пилотажной группы военно-воздушных сил Канады. Об этом сообщили в военном ведомстве страны.

По их данным, погибшей оказалась женщина-капитан; второй пилот успел катапультироваться. Его личность пока неизвестна.

В настоящее время спасательные службы проводят поисковую операцию на месте крушения самолета в провинции Британская Колумбия. Соболезнования членам семьи погибшего военнослужащей уже направил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.