При крушении самолета ВВС в Канаде один человек погиб, один ранен
18.05.2020, 6:30, Новости дня
Один человек погиб, еще один тяжело ранен в результате крушения самолета пилотажной группы военно-воздушных сил Канады. Об этом сообщили в военном ведомстве страны.
По их данным, погибшей оказалась женщина-капитан; второй пилот успел катапультироваться. Его личность пока неизвестна.
В настоящее время спасательные службы проводят поисковую операцию на месте крушения самолета в провинции Британская Колумбия. Соболезнования членам семьи погибшего военнослужащей уже направил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
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