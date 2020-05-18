В областях идут проверки по случаям невыплат надбавок медикам

18.05.2020, 6:30, Новости дня

Регионы сегодня должны отчитаться о выплатах надбавок медикам, работающим с больными коронавирусом. Более чем в 10 областях идут проверки по жалобам сотрудников медучреждений, которые не получили надбавок или получили не те суммы, о которых говорил президент.

Скорая помощь Кавказского района Краснодарского края выплаты не получила. В области именно этот район является лидером по числу выявленных коронавирусных больных. Медики, что работают там, записали свое обращение вечером между сменами.

Их руководители поспешили заявить, что все долги погасят до 18 мая. И подобное обращение сотрудников скорой в регионе не единственное.

Армавирская скорая помощь: люди не получили обещанных выплат. Краевые власти направили в город проверку. Вскоре своей должности лишился главный врач больницы, за которой закреплена станция скорой помощи. Правда, часть персонала вступилась за своего руководителя, заявив, что своей акцией добивались не его отставки, а перечисления положенных средств.

Этими историями заинтересовалась местная прокуратура. По линии ведомства организована проверка. Ее первые результаты говорят, что нарушения со стороны руководителей медучреждений действительно были.

"Инициирована встреча с коллективами и руководством учреждений. По результатам проверки будут приняты меры реагирования, в том числе инициирование уголовного преследования виновных лиц", — заявили в прокуратуре Краснодарского края.

Аналогичные жалобы от медработников прозвучали и в Белгородской области. В городе Алексеевка специалисты скорой сообщили, что полноценных выплат они не получили. Этим обращением уже занимается Следственный комитет. Обещают предпринять все усилия, чтобы сотрудникам перечислили надбавки.

В Нефтегорском районе Самарской области сотрудники скорой рассказали, что не получили доплаты за апрель. В правительстве региона во время специально организованной видеоконференции сообщили, что в прошлом месяце в муниципалитете не было подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, поэтому и федеральную надбавку врачам не начисляли. Но губернатор региона пообещал организовать выплаты из местного бюджета.

"Все медработники скорой, включая водителей, получат разовые региональные выплаты", — пообещал губернатор Дмитрий Азаров.

В Минкомсвязи напоминают: если медики не получили положенных федеральных выплат, они могут оставить жалобу на портале Госуслуг. Для этого на ресурсе создан специальный раздел для таких обращений.

