В Японии произошло сильное землетрясение
18.05.2020, 6:30, Новости дня
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник, 18 мая, на северо-востоке главного японского острова Хонсю, сообщило центральное метеорологическое управление Японии.
Данных об ущербе и пострадавших не поступало, угрозы цунами не объявлялось, передает ТАСС.
Эпицентр землетрясения находился у побережья префектуры Мияги, глубина очага достигала около 50 километров.
Сила подземных толчков достигала четырех баллов по японской 7-бальной шкале.
Землетрясение ощущалось также в префектурах Иватэ и Фукусима.
В феврале на северо-востоке Японии, на островах Хоккайдо и в северной части острова Хонсю, произошло землетрясение магнитудой семь баллов.
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