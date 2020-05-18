 

В Японии произошло сильное землетрясение

18.05.2020, 6:30, Новости дня

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник, 18 мая, на северо-востоке главного японского острова Хонсю, сообщило центральное метеорологическое управление Японии.

Данных об ущербе и пострадавших не поступало, угрозы цунами не объявлялось, передает ТАСС.

Эпицентр землетрясения находился у побережья префектуры Мияги, глубина очага достигала около 50 километров.

Сила подземных толчков достигала четырех баллов по японской 7-бальной шкале.

Землетрясение ощущалось также в префектурах Иватэ и Фукусима.

В феврале на северо-востоке Японии, на островах Хоккайдо и в северной части острова Хонсю, произошло землетрясение магнитудой семь баллов.



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