Врач назвала причину отсутствия иммунитета к коронавирусу у выздоровевших

18.05.2020, 6:30, Разное

Медик объяснила, почему в некоторых случаях люди, излечившиеся от коронавирусной инфекции, не приобретают к ней иммунитет. По словам профессора американской Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, у таких пациентов не появляются антитела, а потому и иммунитета к COVID-19 не вырабатывается, пояснила эксперт изданию «Лента.ру».

Интерфероновый ответ (синтез белков, борющихся против вирусов) возникает при попадании в организм любой инфекции. После этого у человека возникают антитела, которые препятствуют повторному заражению. Но такое наблюдается лишь у 7-8 процентов пациентов, еще у 15-20 процентов иммунитет оказался средним, а т.н. «супервысокий» иммунитет был выявлен в единичных случаях.

Но у 11 человек из 171 антител после сдачи тестов выявлено не было. Анча Баранова отмечает, что исследователи пока не могут однозначно ответить, почему такое происходит, но наблюдаемое отсутствие интерферонового ответа может указывать на индивидуальные особенности человеческого организма. По данным на 17 мая, в РФ медики диагностировали коронавирус уже у 281 752 человек.