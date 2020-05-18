Мнение: В поисках советской медицины

18.05.2020, 5:53, Разное

В поисках советской медицины

Депутат от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко раскритиковал украинскую систему здравоохранения и призвал вернуть медицину «как во времена Советского Союза». Об этом он сказал в эфире украинских СМИ.

Парламентарий обвинил экс-главу Минздрава Украины Ульяну Супрун в создании капиталистической системы, которая не смогла укорениться в стране. Поэтому сторонник Зеленского считает самым оптимальным вариантом — вернуть систему времен СССР.

«Пандемия показала, что это лучшая система», — уточнил Шевченко.

По его мнению, Советский Союз смог справиться и с более серьезными пандемиями, поэтому украинской стороне стоит перенять опыт советской медицины.

Разумеется, он говорит очевидные вещи. Вполне понятно, что советская медицинская система была многократно более эффективна, нежели современная украинская (да и российская тоже, где «оптимизаторы» также постарались) и что она достаточно эффективно справлялась с эпидемиями, которых СССР пережил немало. Эффективность этой модели прекрасно показывают Китай, Вьетнам, КНДР и Куба, медицинские модели которых выстроены именно по советским образцам, что очень не нравится западной пропаганде, которая обвиняет не только Россию, но и указанные страны в том, что те «скрывают ужасную ПРАВДУ», на фоне очевидной катастрофы американской медицины, которую пропаганда долгие годы пыталась рекламировать как образец для подражания. Сейчас же пример США может лишь показать, как не надо делать. Отсюда и поиски новых или старых объектов для подражания.

Разумеется, то, что не успели доломать за 25 лет незалежности в сфере медицины, счастливо доломали при гражданке США Ульяне Супрун. А теперь, когда жареный петух клюнул, пришло осознание, что последствия этого развала затрагивают не только украинский плебс, но и «народных избранников», которые также не застрахованы от заразы.

Но не поздновато ли вспоминать о советском опыте, когда в стране уже прокатилась декоммунизация, а с «тяжелым наследием тоталитарного режима» прекрасно идет борьба не только при Порошенко, но и при Зеленском? А ведь «лучшая медицинская система», о которой вдруг вспомнили, это не сферический конь в вакууме, а часть советской общественно-экономической модели. И вне ее она так или иначе деградирует, даже когда ее целенаправленно не уничтожают «оптимизаторы» или «борцы с проклятым советским прошлым», копирующие «лучшие западные образцы».

Можно ли возродить советскую медицину без советской власти? Очевидно, что нет. В обществе, где главенствуют критерии «эффективности», «прибыли» и «рыночности», такая система выглядит «неэффективной», «избыточной» и «нерыночной». То есть, чуждым инородным телом. На все это можно закрывать глаза до кризиса, но, когда он наступает, «эффективные» и «оптимальные» системы демонстрируют неспособность обеспечить подлинную медицинскую, а не экономическую эффективность.

Могут ли Зеленский и «Слуга народа» изменить парадигму развития с отказом от критериев «рыночной эффективности», которая и довела медицинскую систему Украины до нынешнего состояния? Очевидно, что нет. Как мы видим, и в риторике, и в действиях Зеленский и его кукловоды счастливо движутся по прежней колее, которая ведет из очередного тупика в другой. Под пропагандистские рассказы про «ужасы коммунистического эксперимента» на деле можно наблюдать, как над целым народом был поставлен неолиберальный эксперимент, в результате которого за 29 лет независимости население бывшей УССР сократилось как минимум на 15 млн человек (хотя, есть расчеты, указывающие на то, что сокращение население на самом деле куда больше). И все это под соусом «свободы рынка», «эффективности производства», «государства как сервисной функции» и так далее. Чтобы от этой линии партии не отклонялись, на бегунов по граблям периодически покрикивают из американского посольства, а также из различных грантоедских контор, которые следят за идеологической чистотой эксперимента, где есть место таким как Ульяна Супрун, но совершенно нет места «советской медицине». Чтобы появилось хотя бы подобие советской медицины, на Украине должны пройти кардинальные преобразования в социальной, экономической и политической сфере, которые выкинут на помойку истории тот ублюдочный режим, который сформировался после 2014 года.

Будет ли нечто подобное при Зеленском и «слугах народа»? Конечно же, нет. Будет Саакашвили. Будут люди, связанные с Соросом. Будут американские центры биологической войны. Будут банды неонацистов, покрываемые государством. Будут олигархи, останавливающие атомные электростанции, чтобы нажиться на населении. Все это будет. А вот советской медицины на Украине не будет. Во всяком случае, в ближайшем будущем.

Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

https://asd.news/articles/ukraina/v-poiskakh-sovetskoy-meditsiny/ – цинк