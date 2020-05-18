Huawei выпустит новый смартфон P Smart S на SoC Kirin 710

18.05.2020, 5:53, Разное

Компания Huawei работает над созданием бюджетного смартфона P Smart S на устаревшей платформе SoC Kirin 710, его стоимость может составить всего 150-200 долларов. Изображениями нового гаджета поделился Эван Блэсс, внешне он практически не отличается от мобильных аппаратов Honor и Huawei, выпущенных еще в 2019 году.

К категории бюджетных устройств смартфон Huawei P Smart S отнесли, поскольку в его основе лежит процессор SoC Kirin 710, хотя компания уже имеет мобильные аппараты на Kirin 810 и Kirin 820. Кроме того, устаревшая платформа может указывать на то, что смартфон собирались выпустить еще в прошлом году, но санкции США помешали реализации планов.

О технических характеристиках смартфона Huawei P Smart S пока ничего не известно. Однако устройство могут оснастить 48-мегапиксельным датчиком, аккумулятором, чья емкость составит 4000 мАч, и оперативной памятью объемом 4 или 6 Гб ОЗУ. Его экран может получить технологию OLED, только в этом случае смартфон сможет отличиться от большинства гаджетов с процессором Kirin 710.