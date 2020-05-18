 

«Не хочу у плиты стоять»: Лолита рассказала о возможности шестого замужества

18.05.2020, 5:30, Разное

Российская певица Лолита Милявская объяснила, почему она не торопится выходить замуж в шестой раз. В программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ исполнительница заявила, что замужество является обязательством, а вставать у плиты у знаменитости нет никакого желания.
Пятым мужем Лолиты, с которым она недавно развелась, оказался тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов. Однако еще до официального разрыва брака у нее завязались отношения с новым мужчиной. Его певица называет занятым человеком, от деятельности которого многое зависит, поэтому она согласилась предоставить ему больше свободы, отказавшись выходить замуж. Кроме того, у Лолиты нет желания заниматься готовкой еды.

Певица признается, что с возлюбленным разговаривает по телефону несколько часов или даже целыми ночами, если присутствует такая возможность. В доме нового мужчины Лолита бывает не так часто, поскольку сейчас в РФ введен режим самоизоляции. Но даже если его отменят, исполнительница не собирается переезжать к нему, ведь своего молодого человека она считает самодостаточным.



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