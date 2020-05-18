 

Вице-премьер Чехии заявил об отсутствии доказательств ввоза яда из России

18.05.2020, 5:17, Новости дня

У полиции и спецслужб Чехии нет конкретных доказательств, что представитель Россотрудничества ввозил в республику яд рицин и хотел отравить местных политиков. Об этом сообщил вице-премьер и глава МВД Чехии.

Он сказал, что так и не получил ни от одного ведомства никаких подтверждений этих данных. Более того, назвал эту псевдосенсацию чешских СМИ недобросовестной и призвал наказать виновных.

По его словам, это осложнило двусторонние отношения с Россией и работу чешских ведомств. Также он пообещал обеспечить охрану российского дипломата. При этом в прессе появились сообщения, что ложь про яд вбросили специально, чтобы затруднить в Чехии работу российских компаний.

Международный конспирологический скандал пытался раскрутить чешский журнал "Респект", мол, рука Москвы тянется к авторам идеи сноса монумента маршалу Коневу — старосте района Прага-6 Коларжу и мэру Праги Гржибу. Посольство РФ в Чехии назвало подобные сообщения вопиющими и гнусными.



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