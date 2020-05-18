Саудовская Аравия решила заработать на спекуляциях

18.05.2020, 5:17, Новости дня

Саудовская Аравия решила заработать на спекуляциях. Суверенный фонд страны скупил подешевевшие в кризис акции американских и европейских компаний, об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Объектом инвестиций стали бумаги широкого круга компаний, в то числе и секторов, пострадавших от карантина едва ли не сильнее всех. Это банки, в том числе Bank of America и Citigroup, производитель авиакосмической техники – корпорация Boeing, кроме того, саудиты купили долю в инвесткомпании Уоррена Баффетта — Berkshire Hathaway, которая в первом квартале понесла рекордные убытки.

Также саудовский фонд решил купить акции Disney, развлекательные парки которого закрыты.

Вложения во все вышеперечисленные компании составляют примерно по 500 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что суверенный фонд Саудовской Аравии вложился также в бумаги энергетических компаний Европы — Equinor, Royal Dutch Shell, Total и Eni – суммарно на миллиард долларов. Кроме того, на 370 миллионов были куплены акции одной из крупнейших в мире круизных компаний – Carnival Corporation.

Добавим, что на этом королевство останавливаться не собирается, планирует привлечь кредит на 10 миллиардов долларов и нарастить инвестиционный портфель.