Синоптик сказал, когда наступит климатическое лето

18.05.2020, 5:16, Новости дня

К следующим выходным температура воздуха в столичном регионе «с трудом» поднимется до +15, при этом почти каждый день ожидаются короткие дожди и сильная облачность, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В эфире радиостанции «НСН» он сообщил, что «типично осенний, холодный» период, как ожидается, завершится к концу мая.

«Такие затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 лет. К норме мы вернемся к последним дням мая, увидим 20-градусные значения. Надеюсь, к окончанию карантина 31 мая, к календарному лету к нам вернется и лето климатическое», – сказал синоптик.

Ранее жителей центральной части РФ предупреждали о резком похолодании.