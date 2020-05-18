 

Синоптик сказал, когда наступит климатическое лето

18.05.2020, 5:16, Новости дня

К следующим выходным температура воздуха в столичном регионе «с трудом» поднимется до +15, при этом почти каждый день ожидаются короткие дожди и сильная облачность, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В эфире радиостанции «НСН» он сообщил, что «типично осенний, холодный» период, как ожидается, завершится к концу мая.

«Такие затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 лет. К норме мы вернемся к последним дням мая, увидим 20-градусные значения. Надеюсь, к окончанию карантина 31 мая, к календарному лету к нам вернется и лето климатическое», – сказал синоптик.

Ранее жителей центральной части РФ предупреждали о резком похолодании.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Партия «Новые люди» решила бесплатно распространять санитайзеры

02.05 / Выявляемость коронавируса в Москве улучшилась в два раза

07.05 / Российская нефть Urals подорожала до 25 долларов

27.03 / Палата представителей утвердила пакет экономической помощи в размере 2,2 трлн долларов

09.04 / Пожар в доме престарелых: пострадавшим предоставят временное жилье

26.03 / Число зараженных COVID-19 в Италии за сутки выросло до 62 тыс. человек

01.04 / Иммунолог рассказал о влиянии интерферона на иммунитет

03.04 / ФСБ хочет убрать из интернета “избыточную” информацию о деятельности ведомства, в том числе закупках и поездках за рубеж

17.04 / “Где “зрада”? Где 7 ярдов?”. В Минюсте заявили, что нет оснований для взыскания с “ПриватБанка” денег в пользу Суркисов

08.05 / One-NetBook выпустил ультрамобильный ноутбук OneGX1

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска