Трагедия Telegram

18.05.2020, 4:59, Разное

Кто станет покупателем мессенджера после краха криптовалютного проекта Дурова.

Недаром говорят: если в гостях вам намекнули, что вы засиделись, лучше не нервировать обеспокоенных хозяев и сразу прилечь.

Только мне понадеялось, что больше не придется обсуждать коммерческие инициативы братьев Дуровых, как на тебе — мир сотрясла новая экстраваганца: узнаем из уст Павла Дурова, что проект TON/Gram закрывается, никаких криптотокенов инвесторы не дождутся, акции Telegram они тоже не получат, а любые попытки что-то запустить без его, дуровского, ведома — ложь и провокация.

Последний пресс-релиз хозяина Telegram (в РФ сервис заблокирован — Ред.) выдержан в традиционном для него стиле, буквализирующем метафору про белый фрак и толпу в неприглядном виде:

два с половиной года «наши лучшие инженеры» трудились над блокчейном нового поколения, но американская Фемида подрезала крылья мечте;

если вам кажется, что решение американского суда абсурдно, то вам правильно кажется;

США контролируют в мире все, что касается финансов и технологий, поэтому мир бессилен перед их произволом;

«активное участие Telegram в TON закончено»;

«вы можете видеть сайты, использующие мое имя или бренд Telegram, или аббревиатуру TON для продвижения своих проектов. Не доверяйте им свои деньги или данные. Ни один из присутствующих или бывших членов нашей команды не участвует ни в одном из этих проектов».

«я хочу завершить этот пост пожеланием удачи всем тем, кто стремится к децентрализации, справедливости и равенству в мире».

Какому-нибудь криптонеофиту, проспавшему последние 10 лет, памфлет Дурова может и показался вдохновляющим, но у нормальных людей текст вызвал лишь один вопрос: «А где деньги, Зин?!»

Ну то есть дали нам добрые люди 1 млрд 700 млн под обещание запустить блокчейн TON и раздать токены Gram, мы полмиллиарда потратили и теперь уполномочены заявить: никакого блокчейна вам не будет! И токенов тоже не будет. Зато будет «пожелание удачи всем, кто стремится к децентрализации». Почему? А потому, что так решил злой американский судья. Форс-мажор, батенька.

Ну не будет токенов, и не будет. Плохо, конечно, но не смертельно. Главное теперь — разобраться с деньгами. Как быть с инвестированными 1,7 миллиарда? По состоянию на январь 2020 года из них было потрачено 405 млн (24%), а с учетом апрельских предложений Дурова по возврату денег инвесторам — 476 млн (28%). При этом нет не то что намека на отчетность, но даже малейшего желания кому-то что-то рассказывать и показывать. Не царское это дело — отчитываться перед инвесторами.

Вопрос об отчетности отнюдь не праздный, потому что

разработка самого крутого блокчейна даже по верхней планке — это 20 млн долларов. Куда тогда делись недостающие 456 миллионов?

Если кому-то кажется, что 20 млн на разработку блокчейна мало, приведу лишь один аргумент — из свежих. В марте 2020 года завершился первый раунд публичного инвестирования проекта xx network легендарного Дэвида Чаума, крестного отца криптореволюции, сделавшего добрую половину магистральных открытий современной науки шифрования (технологию блокчейна, платежные системы ecash и Digital Cash, слепые подписи, групповые подписи, смешанные сети, из которых затем родился Tor, решение проблемы «обедающих криптографов» и много еще разного).

Сидирование принесло xx network 14 млн долларов, и команда разработчиков под руководством Дэвида Чаума, не скрывая счастья, заявила, что продвижение первого в мире блокчейна и криптовалюты, устойчивых к квантовым вычислениям, теперь пойдет семимильными шагами и уже осенью начнется бета-тестирование сети.

Николай Дуров, конечно, не Дэвид Чаум, но этого все равно недостаточно, чтобы понять, куда ушли деньги инвесторов. В январе 2020 года на допросе в рамках судебного разбирательства по иску SEC против Telegram Павел Дуров сказал, что за последний год было израсходовано 218 млн долларов. Причем израсходовано и на проект TON/Gram, и на мессенджер Telegram, потому как бухгалтерия обоих проектов общая.

Логотип криптовалюты TON

Если предположить, что инвесторы изначально давали деньги только на развитие TON/Gram,

покрытие расходов Telegram за счет инвестированных денег в глазах любого суда — поступок криминальный. Для этого даже название придумано: «Нецелевая трата средств».

Две недели назад я высказал предположение, что инвесторов, вероятнее всего, TON/Gram вообще никогда не интересовал, потому что после схлопывания в январе 2018 года криптобиржевого пузыря у мыслящих людей иллюзий по поводу популярности очередного блокчейна не оставалось.

Соответственно, инвесторы, отдавая Дурову деньги на развитие блокчейна, надеялись поживиться именно от развития флагманского бизнеса — самого Telegram. А раз так, то 90% инвестиций, пущенных на развитие инфраструктуры мессенджера, возражений вызывать не должны.

При любом раскладе цена блокчейну TON без Telegram — три копейки в базарный день, что нам и продемонстрировала легкость, с какой Дуров отказался от своего псевдореволюционного детища.

Есть, однако, еще один нюанс. В июне 2015 года в интервью The Kernel Павел Дуров посетовал, что на содержание немонетизированного мессенджера Telegram ему приходится тратить из собственного кармана 1 млн долларов в месяц.

Деньги с инвесторов собрали в начале 2018 года. Выходит, за истекшие два с половиной года на Telegram по старой смете должно было уйти 30 млн долларов. А по факту потрачено 456.

Резонно предположить, что эти деньги пошли на закупку дополнительного оборудования и масштабирование сети Telegram в связи с притоком новых пользователей.

Если использовать цифру из допроса Дурова — 218 млн долларов за год поддержки проектов, все сходится: 436 млн за два года.

Недостающие 20 млн можно списать на юристов, бездарно сливших дело в суде Нью-Йорка.

При любой формуле подсчета перед братьями Дуровыми стоит только одна дилемма: либо признать нецелевое использование средств и отправиться под почти гарантированно проигрышный суд по уголовным статьям, либо признать траты на Telegram частью единого проекта с TON/Gram, и тогда нужно будет либо расплачиваться с инвесторами живыми деньгами, либо делиться долей в бизнесе Telegram.

Лично у меня нет сомнений, что вся эта история закончится только в суде и только с жутким скандалом, поэтому резонно предположить, что основная тяжесть финансовой нагрузки, связанной с принудительным погашением долгов перед инвесторами, ляжет на мессенджер Telegram.

На митинге в защиту Telegram в Москве. Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Для российской аудитории этот вопрос тем более актуален, что Telegram воспринимается в нашем отечестве едва ли не как последний бастион свободы коммуникаций (забегая вперед, скажу, что это полная ерунда и у мессенджера Дурова на рынке множество достойных альтернатив).

Тем не менее с учетом местной специфики нам бы больше всего хотелось сегодня получить ответы на два вопроса:

как братья Дуровы собираются расплачиваться со своими инвесторами? И — каковы шансы Telegram выжить после грядущего кровопускания?

В идеале было бы хорошо послушать самих виновников торжества, но, к сожалению, все их действия в последние три недели демонстрируют полное отсутствие реалистичного плана по возврату долгов.

29 апреля, накануне истечения крайнего срока по запуску блокчейна TON, от Дурова поступил ультиматум инвесторам: либо они забирают сейчас 72% от денег, вложенных в проект два года назад (напомним, что в октябре 2019-го в предыдущем ультиматуме цифра была 77% — 5 дополнительных процентов отщипнули, надо так понимать, юристы, представлявшие интересы Telegram в суде Нью-Йорка), либо ждут еще год и получают 110% от первоначальной инвестиции.

Немного математики: 110% от 1,7 млрд — 1,87 млрд, а 72% оставшихся сегодня — это 1,22 млрд. Иными словами, Дуров собирается заработать за год 646 млн долларов. Если допустить, что 1,22 млрд — это все деньги, какие остались, то обещанная доходность — 53% годовых. Такой доходности на инвестиционных мировых рынках нет и никогда в жизни не было, поэтому

речь идет либо о продаже чего-то очень ценного (скорее всего, Telegram), либо о попытке потянуть время и покормить завтраками.

4 мая грянул новый гром: Дуров властной рукой отодвигает американских инвесторов от фантастической кормушки со 110% и оставляет единственный вариант — берите сейчас 72% от вложенных денег и давай до свидания на выход. Для неамериканских инвесторов в рукаве припасен другой недетский кондратий: никаких блокчейнов-токенов-шмокенов через год никому не будет, тем более не будет доли в Telegram, как то многим надеялось. Вместо всего этого — либо забирайте следом за американскими коллегами по несчастью 72%, либо переоформляйте заключенный два года назад договор SAFT в кредит под 53%.

Уже на следующий день — 6 мая — гайку завернули окончательно: новый кредитный договор оформляется не на полный срок (1 год), а на столько, на сколько захочет Дуров. Если деньги на погашение задолженности найдутся уже через месяц, значит, и проценты начислят только за один месяц, после чего со всеми также распрощаются.

Если читатель затрудняется с подбором определения для подобного отношения к людям, вложившим в твой бизнес огромные деньги, я готов подсказать: высокомерное выкручивание рук.

Мало того что условия подаются в безапелляционной ультимативной форме, так еще и каждый день что-то новое докручивается, чтобы стало еще выгоднее кредитополучателю. На каком, простите, основании? А на том, что американский суд — душитель мировой свободы и тяги прогрессивной общественности к децентрализации!

Павел Дуров на лошади в арабской пустыне. Фото из личного архива / Instagram

В этот момент уместно напомнить читателям, что в мире существуют сотни криптовалютных проектов и блокчейнов, которые, в отличие от TON/Gram, представляют реальную угрозу сложившейся в мире фиатной денежной системе. Например, Bitcoin, Ethereum, Monero, Zcash, Dash и т.д. Однако ни малейших претензий у американской фемиды к этим подрывателям устоев не возникает.

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