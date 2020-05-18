Трагедия Telegram
18.05.2020, 4:59, Разное
Кто станет покупателем мессенджера после краха криптовалютного проекта Дурова.
Недаром говорят: если в гостях вам намекнули, что вы засиделись, лучше не нервировать обеспокоенных хозяев и сразу прилечь.
Только мне понадеялось, что больше не придется обсуждать коммерческие инициативы братьев Дуровых, как на тебе — мир сотрясла новая экстраваганца: узнаем из уст Павла Дурова, что проект TON/Gram закрывается, никаких криптотокенов инвесторы не дождутся, акции Telegram они тоже не получат, а любые попытки что-то запустить без его, дуровского, ведома — ложь и провокация.
Последний пресс-релиз хозяина Telegram (в РФ сервис заблокирован — Ред.) выдержан в традиционном для него стиле, буквализирующем метафору про белый фрак и толпу в неприглядном виде:
Какому-нибудь криптонеофиту, проспавшему последние 10 лет, памфлет Дурова может и показался вдохновляющим, но у нормальных людей текст вызвал лишь один вопрос: «А где деньги, Зин?!»
Ну то есть дали нам добрые люди 1 млрд 700 млн под обещание запустить блокчейн TON и раздать токены Gram, мы полмиллиарда потратили и теперь уполномочены заявить: никакого блокчейна вам не будет! И токенов тоже не будет. Зато будет «пожелание удачи всем, кто стремится к децентрализации». Почему? А потому, что так решил злой американский судья. Форс-мажор, батенька.
Ну не будет токенов, и не будет. Плохо, конечно, но не смертельно. Главное теперь — разобраться с деньгами. Как быть с инвестированными 1,7 миллиарда? По состоянию на январь 2020 года из них было потрачено 405 млн (24%), а с учетом апрельских предложений Дурова по возврату денег инвесторам — 476 млн (28%). При этом нет не то что намека на отчетность, но даже малейшего желания кому-то что-то рассказывать и показывать. Не царское это дело — отчитываться перед инвесторами.
Вопрос об отчетности отнюдь не праздный, потому что
разработка самого крутого блокчейна даже по верхней планке — это 20 млн долларов. Куда тогда делись недостающие 456 миллионов?
Если кому-то кажется, что 20 млн на разработку блокчейна мало, приведу лишь один аргумент — из свежих. В марте 2020 года завершился первый раунд публичного инвестирования проекта xx network легендарного Дэвида Чаума, крестного отца криптореволюции, сделавшего добрую половину магистральных открытий современной науки шифрования (технологию блокчейна, платежные системы ecash и Digital Cash, слепые подписи, групповые подписи, смешанные сети, из которых затем родился Tor, решение проблемы «обедающих криптографов» и много еще разного).
Сидирование принесло xx network 14 млн долларов, и команда разработчиков под руководством Дэвида Чаума, не скрывая счастья, заявила, что продвижение первого в мире блокчейна и криптовалюты, устойчивых к квантовым вычислениям, теперь пойдет семимильными шагами и уже осенью начнется бета-тестирование сети.
Николай Дуров, конечно, не Дэвид Чаум, но этого все равно недостаточно, чтобы понять, куда ушли деньги инвесторов. В январе 2020 года на допросе в рамках судебного разбирательства по иску SEC против Telegram Павел Дуров сказал, что за последний год было израсходовано 218 млн долларов. Причем израсходовано и на проект TON/Gram, и на мессенджер Telegram, потому как бухгалтерия обоих проектов общая.
Логотип криптовалюты TON
Если предположить, что инвесторы изначально давали деньги только на развитие TON/Gram,
покрытие расходов Telegram за счет инвестированных денег в глазах любого суда — поступок криминальный. Для этого даже название придумано: «Нецелевая трата средств».
Две недели назад я высказал предположение, что инвесторов, вероятнее всего, TON/Gram вообще никогда не интересовал, потому что после схлопывания в январе 2018 года криптобиржевого пузыря у мыслящих людей иллюзий по поводу популярности очередного блокчейна не оставалось.
Соответственно, инвесторы, отдавая Дурову деньги на развитие блокчейна, надеялись поживиться именно от развития флагманского бизнеса — самого Telegram. А раз так, то 90% инвестиций, пущенных на развитие инфраструктуры мессенджера, возражений вызывать не должны.
При любом раскладе цена блокчейну TON без Telegram — три копейки в базарный день, что нам и продемонстрировала легкость, с какой Дуров отказался от своего псевдореволюционного детища.
Есть, однако, еще один нюанс. В июне 2015 года в интервью The Kernel Павел Дуров посетовал, что на содержание немонетизированного мессенджера Telegram ему приходится тратить из собственного кармана 1 млн долларов в месяц.
Деньги с инвесторов собрали в начале 2018 года. Выходит, за истекшие два с половиной года на Telegram по старой смете должно было уйти 30 млн долларов. А по факту потрачено 456.
Резонно предположить, что эти деньги пошли на закупку дополнительного оборудования и масштабирование сети Telegram в связи с притоком новых пользователей.
Если использовать цифру из допроса Дурова — 218 млн долларов за год поддержки проектов, все сходится: 436 млн за два года.
Недостающие 20 млн можно списать на юристов, бездарно сливших дело в суде Нью-Йорка.
При любой формуле подсчета перед братьями Дуровыми стоит только одна дилемма: либо признать нецелевое использование средств и отправиться под почти гарантированно проигрышный суд по уголовным статьям, либо признать траты на Telegram частью единого проекта с TON/Gram, и тогда нужно будет либо расплачиваться с инвесторами живыми деньгами, либо делиться долей в бизнесе Telegram.
Лично у меня нет сомнений, что вся эта история закончится только в суде и только с жутким скандалом, поэтому резонно предположить, что основная тяжесть финансовой нагрузки, связанной с принудительным погашением долгов перед инвесторами, ляжет на мессенджер Telegram.
На митинге в защиту Telegram в Москве. Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Для российской аудитории этот вопрос тем более актуален, что Telegram воспринимается в нашем отечестве едва ли не как последний бастион свободы коммуникаций (забегая вперед, скажу, что это полная ерунда и у мессенджера Дурова на рынке множество достойных альтернатив).
Тем не менее с учетом местной специфики нам бы больше всего хотелось сегодня получить ответы на два вопроса:
как братья Дуровы собираются расплачиваться со своими инвесторами? И — каковы шансы Telegram выжить после грядущего кровопускания?
В идеале было бы хорошо послушать самих виновников торжества, но, к сожалению, все их действия в последние три недели демонстрируют полное отсутствие реалистичного плана по возврату долгов.
29 апреля, накануне истечения крайнего срока по запуску блокчейна TON, от Дурова поступил ультиматум инвесторам: либо они забирают сейчас 72% от денег, вложенных в проект два года назад (напомним, что в октябре 2019-го в предыдущем ультиматуме цифра была 77% — 5 дополнительных процентов отщипнули, надо так понимать, юристы, представлявшие интересы Telegram в суде Нью-Йорка), либо ждут еще год и получают 110% от первоначальной инвестиции.
Немного математики: 110% от 1,7 млрд — 1,87 млрд, а 72% оставшихся сегодня — это 1,22 млрд. Иными словами, Дуров собирается заработать за год 646 млн долларов. Если допустить, что 1,22 млрд — это все деньги, какие остались, то обещанная доходность — 53% годовых. Такой доходности на инвестиционных мировых рынках нет и никогда в жизни не было, поэтому
речь идет либо о продаже чего-то очень ценного (скорее всего, Telegram), либо о попытке потянуть время и покормить завтраками.
4 мая грянул новый гром: Дуров властной рукой отодвигает американских инвесторов от фантастической кормушки со 110% и оставляет единственный вариант — берите сейчас 72% от вложенных денег и давай до свидания на выход. Для неамериканских инвесторов в рукаве припасен другой недетский кондратий: никаких блокчейнов-токенов-шмокенов через год никому не будет, тем более не будет доли в Telegram, как то многим надеялось. Вместо всего этого — либо забирайте следом за американскими коллегами по несчастью 72%, либо переоформляйте заключенный два года назад договор SAFT в кредит под 53%.
Уже на следующий день — 6 мая — гайку завернули окончательно: новый кредитный договор оформляется не на полный срок (1 год), а на столько, на сколько захочет Дуров. Если деньги на погашение задолженности найдутся уже через месяц, значит, и проценты начислят только за один месяц, после чего со всеми также распрощаются.
Если читатель затрудняется с подбором определения для подобного отношения к людям, вложившим в твой бизнес огромные деньги, я готов подсказать: высокомерное выкручивание рук.
Мало того что условия подаются в безапелляционной ультимативной форме, так еще и каждый день что-то новое докручивается, чтобы стало еще выгоднее кредитополучателю. На каком, простите, основании? А на том, что американский суд — душитель мировой свободы и тяги прогрессивной общественности к децентрализации!
Павел Дуров на лошади в арабской пустыне. Фото из личного архива / Instagram
В этот момент уместно напомнить читателям, что в мире существуют сотни криптовалютных проектов и блокчейнов, которые, в отличие от TON/Gram, представляют реальную угрозу сложившейся в мире фиатной денежной системе. Например, Bitcoin, Ethereum, Monero, Zcash, Dash и т.д. Однако ни малейших претензий у американской фемиды к этим подрывателям устоев не возникает.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Источник: Новая газета
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