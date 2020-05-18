 

Розничная цена на золото побила рекорд в Японии

18.05.2020, 4:48, Новости дня

Стоимость золота в условиях пандемии коронавирусной инфекции вышла в Японии на самый высокий уровень в истории местных розничных продаж, информирует информационное агентство Киодо.

По его данным, определяющая в стране котировки на драгоценный металл компания «Танака кикиндзоку» продает в понедельник грамм золота за 6712 иен (более 62 долларов) – на 88 иены больше, чем было на торгах в пятницу, передает ТАСС.

Киодо отмечает, что спрос на золото обычно растет в обстановке беспокойства на финансовых рынках, когда неожиданные острые проблемы могут вызвать хаотичное падение цен на акции и государственные облигации.

В понедельник японское правительство объявило, что ВВП страны в первом квартале 2020 года сократился на 3,4% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Между тем, спрос на золото в мире упал до минимума с 2009 года.



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