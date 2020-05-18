Мнение: Читатели “Рупора Тоталитарной Пропаганды” пишут…

18.05.2020, 4:40, Разное

Сборная солянка интересностей из разбора почты и личных сообщений. Там уже порядком накопилось, так что даю оптом.

Добрый день.

Хотелось бы, чтоб в интернете обратили внимание на то, как усердствуют борцуны с коронавирусом в г. Кировске Мурманской области.

Работникам АО "Апатит" компании Фосагро и членам их семей запретили под угрозой увольнения вообще выходить на улицу. Заказывать еду на дом – проблематично, так как волонтёры обслуживают только немощных. Теперь работникам остаётся только передвигаться мелкими перебежками от дома к магазину или сдохнуть с голоду. Но ходить на работу при этом нужно. Олигарх "Папа Гурьев" останавливать производство не желает.

Жаловаться все боятся. Фосагро – градообразующее предприятие, и найти работу в городах Кировск и Апатиты сложно.

"АО Апатит" был куплен компанией Фосагро в 2003 году, и жители нашего города через несколько лет увидели все прелести эффективного менеджмента: сокращения целых цехов, аутсорсинг, оптимизацию. Идёт постепенное выдавливание местного населения с рудников и замена их либо на приглашённых приезжих либо на подрядчиков.

Я решил как-то раскрутить эту тему, чтобы прекратить издевательство над людьми, и показать всю местную дурость. Может когда это увидит вся страна – тогда кто-нибудь на нас обратит внимание.

Вот приказ.

Ссылка на местный форум с обсуждением и фотографиями различных пугалок, которые фосагровские начальники развешивают на рудниках.

https://www.hibiny.com/news/archive/214814/

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Здравствуйте, Борис Александрович!

Хотел бы поделиться мнением по поводу сокрытия данных по заразившимся коронавирусом. Я служу в полиции в Подмосковье и сталкиваюсь с ситуацией, похожей на "отраслевое" сокрытие информации о фактах и количестве заразившихся среди моих коллег. Почему я так думаю? С начала пандемии у нас на больничный ушло около 30% личного состава с диагнозом "двухсторонняя пневмония". Реальный диагноз – коронавирус поставлен был только двум сотрудникам взаимодействующего с нами подразделения ГИБДД. И то, это связанно видать с тем, что один из них оказался в крайне тяжёлом состоянии и был подключён к аппарату ИВЛ. Почему это происходит? На мой взгляд это связанно с необходимостью сажать на карантин всех тех, кто контактировал с заболевшими. В случае с данными сотрудниками, на карантин был отправлен весь взвод заступающий на дежурство. Если же на нашей службе отправлять всех контактирующих с заболевшим коронавирусом на карантин, то в случае выявления двух-трёх заболевших в разных службах город останется вообще без правоохранительных органов. Естественно – этого допустить нельзя. Вот и происходит такой подмен похожих диагнозов.

PS. Обе коронавирусные истории примечательны тем, что с одной стороны получается, что перегибают с самоизоляцией, а с другой стороны профанируют. Видимо это действительно зависит от подходов региональных властей, которые периодически поругивают из Москвы в рамках известных эпизодических выступлений.

Как представляется, вопрос о том, что было хуже – перегибать с ограничениями или же их профанировать, мы узнаем ближе к концу эпидемии (когда-нибудь он все-таки наступит).

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Забавное из Инстаграмма мэра Новосибирска Локтя. Когда Ан-2 вырастет, он превратится в МиГ-3.

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Грузинские повстанцы в 1945 году победили нацистов.

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Искомый высер в "Газета.Ру" https://m.gazeta.ru/comments/column/mironova/13073107.shtml

Интересно, будет ли реакция Следственного Комитета?

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В 2014 году показ войны с участием чеченских боевиков и бандеровцев организовали вживую на территории Украины. Гарную команду в Киеве собрали.

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Полная запись речи Сталина снятая на кинопленку 6 ноября 1941 года на станции метро "Маяковская"

На следующий день после этой речи, Сталин принимал парад на Красной Площади, с которого войска уходили прямо на фронт.

PS. Там еще есть пачка неразобранных писем – разберу завтра-послезавтра и постараюсь ответить всем. Так что кому не ответил, не переживайте, просто с временем периодически происходят затыки.